Kultur Johnny Depp Mikkelsen tar over som Grindelwald etter Depp Nå er det bekreftet: Mads Mikkelsen tar over rollen som Grindelwald i filmen om Fabeldyra – etter at Johnny Depp fikk sparken. Publisert: 26. november 2020, 08:58

Ser mot en ny stor rolle: Mads Mikkelsen. FOTO: AP

Det har vært rykter om dette i et par uker, og nå er det klart: Den danske skuespilleren Mads Mikkelsen tar over rollen som den onde trollmannen i den tredje Fabeldyr-filmen ut, melder Reuters.

Johnny Depp ble løst fra filmkontrakten etter at han tapte i retten mot den britiske avisen The Sun, som han saksøkte etter at de omtalte ham som «konemishandler».

Johnny Depp blir ikke med videre i rollen som Grindelwald i Fabeldyr-filmserien. FOTO: Filmweb

«Fantastic Beasts»-filmene, som her hjemme går under navnet «Fabeldyr», utspiller seg tidsmessig før hendelsene i Harry Potter-filmene. Hovedrollen som magizoologen Salmander Fisle spilles av Eddie Redmayne. Jude Law spiller den framtidige rektoren på internatskolen Galtvort, Albus Humlesnurr.

Så langt er det kommet to filmer i serien som baserer seg på JK Rowlings univers, og det er planlagt hele fem filmer i serien.

Mads Mikkelsen, som vi for tiden ser i den danske filmen «Et glass til», har spilt skurk en rekke ganger før. Han har spilt Hannibal Lecter i TV-serien «Hannibal», han har spilt skurk i Bond-filmen «Casino Royal» og vært riktig utrivelig også i Marvels «Doctor strange».

Den tredje «Fantastic Beast»-filmen skal etter planen være klar for premiere i juli 2022.

