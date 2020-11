Kultur TV-serier Dette er nyhetene hos Netflix, HBO og Disney i november Vi har sjekket premieredatoene for de nye seriene hos de tre strømmetjenestene. Publisert: 01. november 2020, 18:00 Line Pevik

Sesong 4 av «The Crown» kommer i november - med Diana! Dronning Elizabeth blir blant annet oppslukt av å finne den riktige bruden for prins Charles. FOTO: Des Willie/Netflix

1. november:

Mr. Robot, sesong 4, HBO: Den siste sesongen kommer! Dette blir siste gjensyn med Rami Malek som Elliot Alderson.

4. november:

Love & Anarchy, sesong 1, Netflix: I den svenske serien på åtte episoder møter vi Sofie, en karrierekvinne som er gift og har to barn. Hun innleder et uventet flørtende spill med noen på jobb. Det begynner uskyldig nok, men vokser totalt ut av proporsjoner.

5. november:

Paranormal, sesong 1, Netflix: Denne serien finner sted i 60-tallets Egypt, der Dr. Refaat prøver å oppklare mystiske og paranormale hendelser.

Carmel: Who killed Maria Marta?, sesong 1, Netflix: Dokumentarserie om omstendighetene rundt en av Argentinas mest kontroversielle kriminalsaker - drapet på Maria García Belsunce.

6. november:

Familien Proud, sesong 2, Disney+: I denne serien følger vi Pennys eventyr som afroamerikansk jente som gjør sitt beste for å komme seg gjennom tenårene. Nå kommer andre sesong.

Muppets Now, sesong 1, Disney+: «Muppets Now» er The Muppets Studios første serie uten manus og deres første originale serie for Disney+. Sesongen er på seks episoder.

10. november:

Industry, sesong 1, HBO: Her dykker vi ned i den internasjonale finansverdenen, der serien følger en gruppe unge og ambisiøse sisteårsstudenter som konkurrerer om jobber i en ledende bank i London.

Trash Truck, sesong 1, Netflix: Animasjonsserie om en gutt og den store tutende bestevennen sin.

13. november:

Trulliland, sesong 2, Disney+: Kobberskjegg dyrker kjempetomater og kokkene må lære seg å samarbeide. Andre sesong av animasjonsserien kommer nå.

15. november:

The Crown, sesong 4, Netflix: Det nærmer seg slutten på 70-tallet, og dronning Elizabeth er oppslukt av å finne den riktige bruden for prins Charles. Margaret Thatcher entrer scenen, og det gjør omsider også Diana!

17. november:

His Dark Materials, sesong 2, HBO: Det episke eventyret fortsetter med en andre sesong, basert på romanen med samme navn av Philip Pullman.

We Are The Champions, sesong 1, Netflix: Hver episode tar for seg en ny konkurransegren, der man møter utøvere som er ekstremt dyktige i det de holder på med. Det kan være alt fra osterulling, chillispising og hundedansing.

18. november:

Mikkes vidunderlige verden, Disney+: Mikke Mus og vennene hans kommer i en helt ny serie med animerte kortfilmer - og det på Mikke Mus sin bursdag, 18. november.

20. november:

Marvel's 616, sesong 1, Disney+: «Marvel 616» utforsker hvordan Marvels legendariske historier, karakterer og skapere eksisterer i den virkelige verden. Her består serien av flere dokumentarfilmer.

26. november:

Flight Attendant, sesong 1, HBO: Hvordan kan livet endre seg totalt, bare over natta? Det opplever flyvertinne Cassandra når hun våkner opp på feil hotellrom, bakfull fra kvelden før med et lik liggende ved siden av henne.

27. november:

Ultimate Supercar, sesong 1, Disney+: Seks episoder, mange «superbiler». Er du bilinteressert, er nok dette noe for deg.

Dyrehagens Hemmeligheter, sesong 2, Disney+: Columbus Zoo og Aquarium er en av de største og mest populære dyreparkene i USA, og du får bli med i kulissene.

Virgin River, sesong 2, Netflix: Melinda returnerer til Virgin River, og innser at hun må forsone seg med sin fortid før hun virkelig kan gjøre dette til hennes hjem.

