Kultur Film Den tredje «Fabeldyr»-filmen blir utsatt Warnerr Bros flytter den tredje filmen i «Fantastic Beasts»-serien, som utspiller seg i Harry Potter-universet, til sommeren 2022. Publisert: 10. november 2020, 11:26 NTB

Hovedrollen som magizoologen Salmander Fisle spilles av Eddie Redmayn. FOTO: Jaap Buitendijk/Filmweb

Det er Deadline som melder om filmutsettelsen etter at Johnny Depp nylig fikk sparken fra rollen som antagonisten Grindelwald. Rollefiguren skal bekles av en ny skuespiller, men hvem det blir er så langt ikke klart.

Johnny Depp ble løst fra filmkontrakten etter at han tapte i retten mot den britiske avisen The Sun, som han saksøkte etter at de omtalte ham som «konemishandler».

Johnny Depp blir ikke med videre i Fabeldyr-filmserien. FOTO: Filmweb

«Fantastic Beasts»-filmene, som her hjemme går under navnet «Fabeldyr», utspiller seg tidsmessig før hendelsene i Harry Potter-filmene. Hovedrollen som magizoologen Salmander Fisle spilles av Eddie Redmayne. Jude Law spiller den framtidige rektoren på internatskolen Galtvort, Albus Humlesnurr.

Så langt er det kommet to filmer i serien, som ifølge planen skal telle fem filmer til slutt.

