Kultur Mobiltelefon Ti ting som var kulere før Verden går framover, og godt er det. Det er vel likevel innafor å hevde at enkelte ting var hakket spenstigere før i tiden? Publisert: 19. juli 2020, 19:00 Fredrik Brimsø

Byas sin sertifiserte surpomp har tatt på seg mimre-hatten. FOTO: Linda Winther

Nå skal jeg leke surpus på ordentlig. Det er mye som utvikler seg i en positivt farende retning, men det føles på sett og vis som at tidens tann har bitt av en del av gleden i det som før var hakket høyere på skalaen av salig begeistring.

For eksempel (og med en ørliten wink, wink):

1. Få ny mobiltelefon

La oss bare innse det. Å avansere fra Nokia 3210 til 3330 var så episk at det fikk åpningsscenen i The Dark Knight rises til å se ut som juleforestillingen til klasse 3b. Man fikk nye spill, kanskje mer plass, og man fikk svi av halve komf-pengene på ringetoner, logoer og kanskje til og med en snerten vits som inneholdt kjønnsdeler og profaniteter.

Nå? Sikkerhetskopiering, knuste glass, telefoner som er større enn kalkulatoren for oss som tok MX-matte på St. Olav, og prisen er i tillegg så høy at man skulle tro at duppeditten også kunne brukes som foodprosessor, fartøy og feltseng.

FOTO: Giphy

2. Å vandre i sentrum

Jeg håper nesten at dette bare gjelder meg og noen få andre som er fanget av fortidens klister, men at alle platesjappene og spillbutikkene er byttet ut med skillingsboller og mennesker i refleksvest som spør «HVOR TRENER DU?» er like livsbejaende som to uker på en solseng i minusgrader.

3. Å gå på McDonald’s

Før i tiden var et måltid fra Mekkadonald en gudebenådelse, og det var før det betydde at tre timer senere så var gjestedassen under beleiring.

Smaken av junk var en fest hvor man både ble mett og fikk ballong og nytt leketøy, mens det nå (stort sett) bare er noe man gjør når man ikke gidder å sette på kokeplatene hjemme.

FOTO: Giphy

4. Henge på Facebook

Dette er jo strengt tatt en god utvikling, nemlig at vi bruker færre minutter av døgnet til å se på naboens muffins og å lese om vår gamle tante som har oppdaget fenomenet tromme-seremoni under midnattssol for å kurere psoriasis.

Men da Facebook kom så var det en portal inn til vennligsinnet stalking, veggsnakk og venneforespørsler som kilte i abdominal-regionen. Nå er det i større grad en arena for å skrive «Gralla med dagen! Håbe du får fiska itte godtepåse i trappå!» fem ganger til dagen.

5. Gå tur på stranden

Hånd i hånd med madamen/maktå mens strandgresset kiler pipestilker og horisonten byr på noe som Rembrandt kunne malt til inntekt for keiseren og hans nye klær er godt for både kropp og sjel.

Men var det ikke litt kulere før vi måtte ta 104 selfies før vi kunne trekke teina?

FOTO: Giphy

6. Se serier

Med fare for å bruke et industrielt begrep, så er effektivisering blitt en ting. I gamle dager brukte man uker og måneder på å se en sesong av noe, og akkumulerte begeistring og konversasjons-stimuli underveis.

Nå: «Har du sitt Game of Thrones?» – «Ja, eg såg heile sesong ein og to i går!».

7. Leie videofilm

Joda, det kunne være ganske pes å leie film før i tiden. Først krangling om hvilken film, så om hvem sitt kort, så om hvem som måtte levere gleden tilbake etter at den var sett og ferdigspolt.

Netflix er ganske mye snøggere. Men også så sømløst og overfylt at for en gammel purist så føles det egentlig bare som juks.

FOTO: Giphy

8. Ete sammen med andre

Er vi blitt striksere med årene? Det var kjekt da man slapp å ta ørten hensyn til alt fra allergener til lav-karbo og man rett og slett bare åt det som lå på tallerken.

Nattverden hadde jammen blitt en solid fest om Judas, John og Thaddeus spurte pent etter veganske, glutenfrie alternativer.

9. Gå på uanmeldt besøk

«E Trond inne? Komme an ud?». Dette er vel temmelig avleggs i 2020. Nå skal det avtales i forkant, og man skal til og med sende sms med «Udfor!» når man er... ja, utenfor.

Om noen ringer på døra uten ytterligere forvarsel i disse dager så er sannsynligheten større for at man gjemmer seg under sofaen enn for at man tenker «Jøss! Besøg! Snaisent!»...

FOTO: Giphy

10. Kjøpe nye spill

Noen ting var enklere før. Man kom hjem fra sentrum med Max Payne til Ps2 i posen, og kort tid etterpå var man klar for å knele i sofaen helt til noen av våre overordnede argumenterte for at soving var undervurdert.

Nå skal systemet oppgraderes og internett-tilkoblingen må være på stell før man i det hele tatt kan trykke play. Og da må vi frem med lommeboka for at alle mikrotransaksjonene skal kunne gå sin gang. Takke meg til Mario 3.

Så det, så.

Publisert: 19. juli 2020, 19:00