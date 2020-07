Kultur Strømmetjenester Strømmesommer: Dette er nyhetene hos Netflix og HBO i juli Vi har sjekket premieredatoene på seriene hos både Netflix og HBO, slik at du kan få oversikt! Publisert: 01. juli 2020, 15:48 Line Pevik

Første sesong av «Cursed» kommer på Netflix. Katherine Langford, kjent fra «13 reasons why»! FOTO: COURTESY OF NETFLIX

1. juli:

4 Blocks, sesong 1-3 - HBO: En populær tysk dramaserie, der vi møter Ali «Toni» Hamady, lederen for en libanesisk kriminell familie og narkotikakartell i Berlin.

Gossip girl, sesong 1-6 - HBO: Klassiker! Nå kan du se de seks første sesongene av Gossip Girl hos HBO. XOXO!

New girl, sesong 7 - Netflix: Det er tre år senere, og det er bøker som må skrives, barnehagebarn må imponeres og et vel på overtid-frieri er på trappene.

2. juli:

Mystic pop-up bar, sesong 1 - Netflix: Dette er en sør-koreansk serie som handler om en ung mann med en unike evner. Han begynner å jobbe i en bar, og der løser bareieren kundenes emosjonelle problemer ved å innta drømmene deres.

Warrior nun, sesong 1 - Netflix. Etter å ha våknet opp i et likhus, oppdager en foreldreløs tenåring at hun har overnaturlige krefter fordi hun er den utvalgte gloriebærerer for en kult med demon-jaktende nonner.

3. juli:

JU-ON: Origins, sesong 1 - Netflix. Glad i det skumle? Da er nok denne for deg. Et hus er forbannet etter noe grusomt som skjedde en mor og hennes barn for lenge siden, og en paranormal etterforsker forsøker å finne ut av det.

Barnevaktklubben, sesong 1 - Netflix: Bøkene til Ann M. Martin får en moderne oppdatering i denne serien, der en gruppe venninner starter opp sin egen barnevaktklubb.

Las chicas del cable, sesong 6 - Netflix: I denne serien, som er basert på 20-tallets Madrid, har vi møtt fire kvinners kjærlighetsliv, vennskap og arbeidsliv. Nå kommer den endelige avslutningen!

7. juli:

The white princess, sesong 1 - HBO: Dette er en miniserie, et historisk drama som handler om ekteskapet til Henry VII og Elisabeth of York, som ender opp i «Wars of the Roses» og foreningen av familiene Lancaster og York.

The white queen, sesong 1 - HBO: Nok en miniserie som også omhandler kampen om den britiske tronen, i samme serie.

The spanish princess, sesong 1 - HBO: Catherine of Aragon er Spanias prinsesse, og begynner også å blande seg inn i kampen om den britiske tronen. Her er det nok kongelig maktkamp til alle!

8. juli:

Stateless, sesong 1 - Netflix: I denne møtes fire fremmede - en kvinne på flukt, en modig flyktning, en dreven byråkrat og en strevende pappa - på et australsk flyktningmottak.

9. juli:

The Protector, sesong 4 - Netflix: Vizier og de udødelige regjerer over det moderne Istanbul, Hakan reiser til fortiden for å stoppe en krig, og Zeynep gjennomgår en voldsom transformasjon.

10. juli:

The twelve, sesong 1 - Netflix: Tolv vanlige borgere er innkalt til å være jury. De må bestemme skjebnen til en respektert rektor som er beskylt for å ha utført to mord.

16. juli:

A.P Bio, sesong 3 - HBO: Når den vanærede Harvard-professoren Jake mister drømmejobben, blir han tvunget tilbake på en videregående skole i Ohio. Der planlegger han hevn.

17. juli:

Cursed, sesong 1 - Netflix: Bevæpnet med mystiske krefter og et legendarisk sverd, går rebellen Nimue sammen med leiesoldaten Arthur på et oppdrag for å redde sitt folk. Nimue spilles av Katherine Langford, kjent fra 13 reasons why!

Kissing game, sesong 1 - Netflix: På en videregående skole på at avsidesliggende sted begynner familiene å få panikk når ungdommene begynner å få en mystisk «kysse-sykdom» - og den sprer seg raskt.

21. juli:

How to sell drugs online (fast), sesong 2 - Netflix: For å vinne tilbake eksen sin, begynner en nerdete tenåring å selge partydop fra soverommet sitt. Han blir en av Europas største narkolangere - nå kommer andre sesong.

25. juli:

Room 104, sesong 4 - HBO: Ikke fått med deg denne? I denne antologiserien får vi fortalt historiene til ulike personer som bor på ett enkelt rom på et helt vanlig amerikansk hotell.

26. juli:

Good girls, sesong 3 - Netflix: Forstadsmødrene som ble kriminelle, Beth, Ruby og Annie returnerer!

31. juli:

The umbrella academy, sesong 2 - Netflix: Søsknene hadde egentlig mista kontakten, men ble ført sammen igjen av deres fars død. De har alle ekstraordinære krefter, og avdekker sjokkerende familiehemmeligheter. Nå kommer andre sesong!

Get even, sesong 1 - Netflix: Fire tenåringer går sammen for å hevne seg på mobberne sine, men ender opp med å få skylda for et lovbrudd de ikke gjorde.

