Kultur Sledne-Esben Skulle øve til eksamen: Startet heller memekonto på Instagram Stavanger-mannen synes det er morsomt å sette byen på spissen. På to uker har meme-kontoen aannasmemes fått 1000 følgere på Instagram. Publisert: 14. juni 2021, 19:00 Oda Bjønnes Hanslien

Inspirasjonen til memes får han fra andre memes han har sett. – Som når du lager musikk. Det er sjelden du kommer på noe som er hundre prosent deg som du ikke har fått fra noen annen plass. FOTO: annasmemes

– Det var et resultat av at jeg ville gjøre alt annet enn å øve på eksamen.

Den 23 år gamle Stavanger-mannen satt midt i eksamenstiden, men hadde blitt lei av å lese til de kommende eksamenene.

– Jeg kaller det for ekstrem prokrastinering. Jeg ville lage en meme-konto fordi jeg fant ingen andre måter å distrahere meg selv på.

Han kom etter hvert fram til at kontoen skulle handle om Stavanger, fordi det ifølge ham er et «memebart» tema.

Møllebukta er et av temaene som stadig går igjen på memekontoen. FOTO: aannasmemes

– Ville ha et typisk Stavanger-ord

Kontoen, som har et forvrengt bilde av skuespiller Kristoffer Joner som profilbilde, heter aannasmemes.

– Jeg bare tenkte å ta noe som var et typisk Stavanger-ord. Det kunne vært løgnas eller noe annet. Jeg landet bare på ånnas fordi jeg synes det var moro.

Han lager alle memesene selv. Noen ganger har han fått innspill fra venner, men selve bearbeidelsen av ideene og bilderedigeringen står han for selv.

– Hvis jeg får en idé, så går jeg bare til verks der og da. Det tar ikke mer enn maks ti minutter per bilde.

hhospv eller halvt horn ost skinke piffi varmt blir hyllet på kontoen. FOTO: aannasmemes

Halvt horn ost skinke piffi varmt

Det er flere temaer som går igjen på aannasmemes. Møllebukta, Viking og et slags hat for Sandnes er bare noen av tingene som blir tatt opp.

– Det er en del av identiteten vår. Alle byer har noe spesielt de spiser, i vårt tilfelle halvt horn ost skinke piffi varmt, vi heier på Viking og hater nabobyen, sier han og legger til:

– Ingen av disse tingene er særegne, men siden jeg er oppvokst i Stavanger så synes jeg det er veldig moro at det er en del av vår identitet. Å ha en bevissthet rundt det kan være ganske morsomt, spesielt hvis man overdriver.

Noen kan kanskje få assosiasjoner med en annen legende i Stavanger, nemlig Sledne-Esben.

– Jeg vil si jeg er veldig forskjellig fra Sledne-Esben på noen måter, men lik på andre. Jeg er fra samme plass. Og innholdet er tidvis absurd. Men han er i mye større grad en karakter, mens jeg legger ut dumme bilder.

Hvem som sto bak Sledne-Esben ble etter hvert avslørt. 23-åringen forteller at han ønsker å forbli anonym:

– Jeg anser det som en hobby, og vil ikke at identiteten skal forstyrre det som blir publisert.

Kontoen tuller gjerne med å hate på nabobyen Sandnes. FOTO: aannasmemes

Kule Sandnes-følgere

Mannen bak kontoen forteller at responsen har vært overveldende positiv. Han er også veldig overrasket over at følgerne hans fra Sandnes er så positive.

– De er ganske kule med at jeg alltid driter på Sandnes. Det som derimot skjedde en gang var at jeg la ut et innlegg om at vi burde gi «Vigå» til Sandnes og da kom det hissige folk fra Vigå i kommentarfeltet og utvekslet litt ord.

Selv om det til tider er drøye ting han lager, er han ikke spesielt redd for at folk skal ta seg nær av det han skriver.

– Nei, jeg velger å stole på at folk flest skjønner at dette er kødd. Jeg er såpass optimist.

