Kultur Underholdning 10 tegn på at du er fra Sandnes Det gaukes «Sannis» på stadion. Her vil vi bygge, og her vil vi bo. Sandnes, baby! Publisert: 07. desember 2020, 17:00 Fredrik Brimsø

Det er ikke bare ordfører Stanley Wirak som digger «Sannis»! FOTO: Pål Christensen

Nabobyen til Stavanger, og på topp ti-lista over største byer i Norge. Høyt elsket, mellomhøyt hatet. Vokst opp et steinkast unna rutebilstasjonen og lyden av

#1. Du syns ikke at Ruten er nifs

Mens Stavanger-mennesker har betraktet et opphold på Ruten som en invitasjon til blind vold, prikkedøden og stivkrampesprøyte, har en Sandnesbu et annerledes syn: Ruten = et sted for transport og sjekking.

Sånt liker vi.

Ingen tegn til dommedag her. FOTO: Carina Johansen

#2. Du er stolt over at Kvadrat ligger i DIN by

Newsflash til de uinvidde; både Kvadrat og Ikea ligger i Sandnes. Så, stolte siddiser, hvor drar du for å hastekjøpe julepresanger mens du tørker svette av pepperkakesmulene på haka?

I nabobyen.

#3. Du har leid film på Showtime, Filmspesialisten og Hana Videosenter

Ah, nostalgien drysser som softis-topping. For de som ikke er myndige enda: Da du krøp rundt i bleiene, og før Netflix, hendte det at man LEIDE filmer.

Man gikk UT DØRA, kranglet med vennene og kjæresten, og valgte en tittel som enten jazzet opp, eller spolerte kvelden. Videosjappene har forlatt oss, men minnene av stram smågodtstank, ti-kilos vhs-kassetter og slosskamper ved Ace Ventura-hylla lever evig.

#4. Du har trålt Amfi Vågen på leting etter vorspiel

Da testosteronutskillelsen var på sitt verste, subbet du senterlangs på Vågen og lette etter noen å drikke sekspakninger og ete ansikt sammen med. «Hei, ka hette dokker? Ska dokker ud i kveld? Joina?».

Joda, det kan skje med de beste av oss.

Blei det jackpot...? FOTO: Hans Petter Jacobsen

#5. Du har varmet opp til helg med halvt horn på Ingvars

Gode, gamle bakeren. Halvt horn med ost og skinke. Og piffi. Og smør for de som ikke var bekymret for linjene. Og litt ketchup for de som har misforstått fullstendig.

Ingvars leverte.

#6. Du sier «Eg e fra Stavanger!» til østlendinger

... men så er jo ikke de med Oslo-dialekt sett på som de raskeste ilderne i buret, heller. Du sier at du er fra Stavanger av en veldig enkel grunn; uopplyste mennesker fra midt i landet har ikke hørt om vårt kjære Sandnes.

#7. Du digger Ingenting

Bandet, altså. Sandnesrock som skremte clearasilen av ungdommer og rektorer i Sandnes-området på tidlig nittitall, og som stadig sparker alt som heter listepop og dårlige manerer ut av trommehinnene dine.

Prøver du å innbille meg at du ikke har myst brisent mot solnedgangen og dratt av en linje av Deg eg vil ha, 4 mann (å sang) eller Liden?

Klart du har!

«Toget hadde gått forbi meg!» FOTO: Fredrik Refvem (arkiv)

#8. Du ler av Stavanger-folk som har mareritt om å ha oppkjøring i Sandnes

Jeg kan ta deg med tilbake til skolekantina på videregående, et sted i Stavanger. «Arh, oppkjøring i neste uga! Helsikken! Bare eg ikkje får i Sandnes!».

Og var dette fordi siddisene var bekymret for å bli stiftet til en stolpe med egg og mel, for så å bli sunget nitti-tallshits til mens gaukene danset regndans rundt bålet?

Ikke i det hele tatt.

Men Sandnes sentrum er viden kjent for sine mange kryss og sin høyreregel. (For en ekte Sandnesbu er dette NULL stress, forøvrig.)

#9.Én hest, flere...?

Hesta! En jente, flere...? Jente. De små ulikhetene mellom sjargong og dialekt mellom våre to nabobyer er noe av det mest sjarmerende av alt. Og du kan ta rottegift på at en Stavangerbu sliter maksimalt med å uttale «Sannis» som noe annet enn «Sand-neees».

Og det er jo HEEELT feil.

#10. Du digger Ivar Skei

I hjertet av sentrum (eller i det minste i lungen), lå Ivar Skei; den koselige indie-butikken som pushet plater, notebøker og sanger om Jesus og co. Hvor kunne du ellers gå en formiddag og finne Raga Rockers på flunkende ny cd til prisen av tre halvlitere? Ingen steder.

Ivar Skei, vi slutter aldri å digge deg!

RIP Ivar Skei! <3 FOTO: Fredrik Brimsø

Takk, hockeypulver og high fives til Håkon, Erik, Per Kåre og Cathrine for lokalkunnskap, mimring og patriotisme!

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas.no, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere. 🤗

Publisert: 07. desember 2020, 17:00