Kultur Stavanger 10 steder vi savner i Stavanger Nostalgiens teppe faller over oss alle iblant. Minnene lever heldigvis i beste velgående, og nå er det på tide med en rusletur nedover memory lane. Publisert: 08. oktober 2020, 19:00

Bare én av flere episke steder som savnes: Snobå i Madlakrossen. FOTO: Anders Minge

Byen vår er en materie i vekst hvor den eneste konstante er forandring.

Hva vi vokste opp med av butikker og andre typer næringer er ikke nødvendigvis representert lenger i sin opprinnelige form, men det betyr ikke at de skal i glemmeboka. Husker du for eksempel:

#1. «Bruå» på Arkaden

Enten du var på jakt etter basketballkort, sukkerspinn, Backstreet boys-plakat eller noe annet helt passe amerikansk, så var «Bruå» the place to go. Utvalget av samlekort var uovertruffent, og jammen var ikke beliggenheten helt feil heller.

#2. Video-sjappene

Om du ikke har minner fra videosjappene som i en tid formerte seg som kaniner i distriktet så er du sannsynligvis født på 2000-tallet. Å leie video i vennegjengen bød alltid på tre problemer i stigende rekkefølge: 1. HVILKEN film? 2. HVILKET leiekort? Og 3. HVEM leverer? Utleiesjapper var sentrum for mye krangling, men var også en god venn i hverdag og helg.

Er det forresten noen som vet hvor det ble av Jessica Rabbit-statuen som prydet Filmspesialisten på Revheimsveien? Gi en lyd.

Video Corner holdt ut lenge, men måtte til slutt gi seg, de også. FOTO: Carina Johansen

#3. Finns konditori

Det er ikke det at vi er slunkne på gjærbakst, men det var noe eget ved Finns. I tiden før glutenallergien virkelig havnet på kartet ble det fråtset så smulene danderte halve sentrum.

Finns! <3 FOTO: Knut S. Vindfallet

#4. Havanna badeland

Fikk nettopp noen artikler helt for seg selv, og hadde tilholdssted i en heeeelt annen kommune. Det betyr ikke at Siddiser unnlater å melde sin lengsel til vannsklier, boblebad og halloy i ute-bassenget.

Havanna badeland slik det så ut i 2001. FOTO: Hans Petter Jacobsen

#5. Pontis Pizza

Når man var ute for å feire livet så var det vel få steder som kunne reparere et blodsukker på synkende kurve bedre enn noe stort og fettete fra Pontis.

#6. Snobå

På folkemunne kalt «Madlakrossen frukt og tobakk», men det var vel heller smågodt og tipping stedet var kjent for. Selv om kjellerbedriften holdt til på Madla så var det et essensielt stoppested for langt flere enn Madlabuene på lørdagene. Å fylle smågodt-posen selv har ikke den helt samme sjarmen som å peke og si «Øm... tooo av den!» til damene på Snobå.

I 2003 var det kroken på døra for Snobå. RIP! FOTO: Anders Minge

#7. Madlakrossen pizza

Med fare for å bedrive Madla-patriotisme: Nei, det er ikke det jeg prøver på. Men i disse tider hvor de store kjedene driver med kollektiv kjedekollisjon i små og store sentrumskjerner burde det være lov å tenne et lys for den lille osteluktende «buå» som lå et smågodt-kast fra Snobå.

#8. Stavanger Stadion

Jada, jada... Det «nye» stadionet som stod klart i 2004 er større og finere. Men kan det måle seg med å lure seg under gjerdet ved Vestbanen for så å fryse på seg koldbrann ved McDonald’s-klokka mens Viking gruser Chelsea, Tromsø og Brann? Definisjonsspørsmål.

#9. Platesjappene

I hine hårde stod platebutikkene nesten vegg i vegg i sentrum. Fona, Fåssen, Akers mic, Hysj, Hysj og Platon, for å nevne noen. Så kom Platekompaniet, og så hadde vi plutselig ingen. Til og med den overpriste høyborgen Hotline er et mye bedre alternativ enn å stå igjen med null. Hvor skal vi kjøpe Don’t speak-singelen til No Doubt nå, liksom? (Platekompaniet fikk forresten noen velvalgte ord da det ble kroken på døra i fjor.)

Fona! Før i tidå... FOTO: Jan Inge Haga

#10. Peders i Pedersgata

Peders fins fremdeles noen steder, men hvor mange ganger er oppfølgeren bedre enn originalen? Ikke i så altfor mange tilfeller. Det ble servert P19 og kompani i Pedersgata i en årrekke før den siste risen ble stekt, og det hadde ikke vært heeeelt feil om det ble snakk om en retur.

Peders i Pedersgata la ned i 2015. FOTO: Jarle Aasland (arkiv)

