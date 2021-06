Aktuelt Mat og drikke Gladmat mister «lillebror» i øst: Spiselig byfest er avlyst Klarer ikke gjennomføre bydelsfesten av smittevernhensyn. – Det er synd, sier gladmatsjefen. Publisert: 21. juni 2021, 11:50 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Slik så det ut da Spiselig byfest ble arrangert i juli 2019. Samme året ble det satt ny besøksrekord. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Spiselig byfest har vært et kjærkomment «sidekick» til Nordens største matfestival. Siden de første pallene ble lagt ut på gresset i Lervigtunet park i 2013, har Spiselig byfest vokst kraftig.

I 2019 ble det satt ny besøksrekord. Da anslo arrangøren at 30.000 gjester stakk innom bydelsarrangementet.

Fjorårets versjon ble nedskalert, men i år har arrangøren valgt å avlyse.

– Vi klarer ikke gjennomføre på grunn av smittevernet og de restriksjonene vi må forholde oss til, sier byfest-general, Børge Svensen ved Ostehuset.

Gladmat-bodene i Pedersgata dukket først opp i 2018. I år flytter arrangøren til Nytorget, et lite steinkast unna. Lengre øst enn dette kommer du ikke under årets festival. FOTO: Hanne Marie Lenth Solbø

– Bedre å vente

Han har skjenkebevillingen i boks. Svensen og de andre serveringsstedene vil gjerne ta imot gjester. Problemet er bare at dersom det skal serveres mat og alkohol, må det gjøres på tilviste plasser.

Da står arrangøren ansvarlig for at gjestene følger smittevernreglene, men det har ikke byfesten kapasitet til.

Svensen har vært inne på tanken om å droppe alkoholserveringen og kun sette ut noen stoler som folk kan slå seg ned på. Men også da er han - som arrangør - ansvarlig for at gjestene følger smittevernreglene.

– Hos oss så er det mat og drikke som er konseptet. Vi har ingen scene eller konserter. Det er folka som underholder seg selv. Dersom vi ikke klarer å legge til rette for dette, er det bedre å vente, sier Svensen.

– I fjor arrangerte dere en take away-utgave. Hvorfor kan dere ikke gjøre det i år?

– Det dukket opp for mange som trodde at vi arrangerte Spiselig byfest. Det kom ikke godt nok fram at vi kun serverte take away, sier Svensen.

Maren Skjelde er spent på nok en annerledes Gladmat-festival. I år starter festivalen 30. juni. Det er tre uker tidligere enn vanlig. FOTO: Åshild Thomassen Ramsdal

Gladmat: – Det er synd

Gladmat-sjef Maren Skjelde synes det er kjedelig at Spiselig byfest ikke blir en del av årets festival.

– Det er synd. Vi synes det er kjekt å ha Spiselig byfest med som en lillebror i østre bydel. Samtidig er det en forståelig avgjørelse, sier hun.

Gladmat, som i år arrangeres fra 30. juni til 3. juli, har flyttet seg vekk fra Vågen og skal i år arrangeres på tre steder i byen: Torget, Ledaalparken og Nytorget.

På oppsatte arrangementer er det en grense på 200 deltakere.

Ordførerne på Nord-Jæren bestemte forrige uke at kommunene skal ha strengere smitteverntiltak enn i landet ellers. Årsaken er mye smitte knyttet til uteliv og festing. Disse reglene gjelder fram til 27. juni.

Dersom det innføres lettelser like før Gladmat starter, er Skjelde åpen for å øke antall publikummere som kan delta på Gladmat-arrangementer.

– Men dette er plassavhengig. Folk må fortsatt holde riktig avstand, sier hun.

