Slik er åpningstidene for polet og ølsalget i jula

Juleferie inkluderer gjerne en festlig anledning (eller to...?).

Kanskje litt færre sånne i 2020 enn normalt, men det betyr likevel at du bør være ekstra tidlig med all julehandel i år (inkludert det du skal ha i glasset) - for å unngå rushtid, kø og smittefare.

Men når har polet åpent i jula, egentlig? Og når går grinda ned for ølsalget?

Vinmonopolet

Polet har ikke søndagsåpent som mange andre butikker i jula. Ellers er det ordinære åpningstider til og med 23. desember, lille julaften (da har polet åpent til senest kl.18).

Ut året er det dette følgende åpningstider som gjelder:

Onsdag 23. desember (lille julaften): Ordinære åpningstider

Torsdag 24. desember (julaften): Stengt

Fredag 25. desember (1. juledag): Stengt

Lørdag 26, desember (2. juledag): Stengt

Søndag 27. desember: Stengt

Mandag 28. desember: Ordinære åpningstider

Tirsdag 29. desember: Ordinære åpningstider

Onsdag 30. desember: Åpent til senest kl 18:00

Torsdag 31. desember (nyttårsaften): Åpent til senest kl 15:00

Fredag 1. januar (1. nyttårsdag): Stengt

Vinmonopolet understreker at enkelte mindre butikker kan ha avvikende åpningstider.

Generelt er det færrest folk og minst kø på formiddagen og tidlig i uken, opplyser Vinmonopolet på egne nettsider. Der finner du også en egen trafikklystjeneste, som viser når det er mest travelt hos de ulike utsalgene.

Ølsalget

Når det gjelder ølsalget, får du ikke kjøpt øl på butikken søndager - til tross for at flere gjerne har åpent søndagene fram mot julaften.

I vår kommune er det ellers slik at ølsalg er tillatt fra kl. 08 - 20 på hverdager, ifølge forskrift om serverings-, salgs- og skjenketider. Dager før søndager og helligdager, er det salgstid til kl. 18 (med unntak av dagen før Kristi Himmelfartsdag, da kan salg skje fram til kl. 20).

Ellers ser åpningstidene for ølsalg slik ut:

Onsdag 23. desember (lillejulaften): Ordinære åpningstider

Torsdag 24. desember (julaften): Til kl.18, men åpent etter butikkens åpningstider - mange stenger tidlig denne dagen

Fredag 25. desember (1.juledag): Stengt

Lørdag 26. desember (2.juledag): Stengt

Søndag 27. desember: Stengt

Mandag 28. desember: Ordinære åpningstider

Tirsdag 29. desember: Ordinære åpningstider

Onsdag 30. desember: Ordinære åpningstider (vanligvis til kl.20)

Torsdag 31. desember (nyttårsaften): Til kl.18, men åpent etter butikkens åpningstider - mange stenger tidlig denne dagen

1. nyttårsdag: Stengt

