Aktuelt byasbeste2020 Beverly Hills Fun Pub er #byasbeste utested! Dere har bestemt; Beverly Hills Fun Pub er #byasbeste utested. Publisert: 11. desember 2020, 16:00 Christine Andersen Johnsen

Beverly er #byasbeste utested! F.v. bak: John Kristian Aamundsen, Kevin Ekeland, Tor Arne Svihus. Foran: Øyvind Sørensen. FOTO: Christine Andersen Johnsen

– Det er utrolig kjekt å vinne! Det er gøy å se at også en «good old fashioned» pub også kan vinne, vi er jo ikke et nisjeprodukt, sier daglig leder Tor Arne Svihus på Beverly.

Han vil takke alle som har stemt på Beverly - og ikke minst alle kundene og de ansatte.

– Det er de ansatte og gjestene som gjør at vi har klart dette, sier han.

LES MER: Dette er historien bak julelysene på Beverly

Beverly, også kjent som «Bevvå», er et velkjent sted for de fleste siddiser. Enten du har tatt årets første utepils der, sett fotballkamp, vært på din første tur på byen som 18-åring – eller du bare har gått forbi og beundret de utrolige julelysene som pryder bygget år etter år.

Det spares ikke på lysene når «Bevvå» pyntes til jul. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Til tross for at Beverly Hills Fun Pub har holdt koken i Vågen siden 1989, er dette første gangen de vinner #byasbeste-prisen.

– Det har jo vært et særdeles spesielt år. Jeg tror kanskje folk ser at vi, til tross for alle restriksjoner, har tilbudt et så fullverdig tilbud som vi kan. Beverly er der alltid, sier Svihus.

Alltid liv på «Bevvå»

– Det skjer alltid noe på Beverly. Vi har «Kyss meg på mandag», «pylsetirsdag», «bobleonsdag», «vaffellørdag» og «sunday funday», sier Øyvind Sørensen

Alt dokumenterer han og resten av Beverly-gjengen på Snapchat-kontoen «showstavanger».

– På Snapchat kan man se hva som skjer behind the scenes, ler han.

Det er ikke bare fasaden på Beverly som er pyntet til jul – det er også bardisken og Øyvind Sørensen. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Serverings- og utelivsbransjen har vært hardt rammet av koronapandemien, som har ført til flere sjenkestopper, nedstenginger og restriksjoner både lokalt på Nord-Jæren og nasjonalt.

– Det var en tøff tid under lockdown. Det tærer jo på å måtte stenge ned, og alt var usikkert. Vi har savnet å ha litt forutsigbarhet, sier Svihus.

Gleder seg til tiden etterpå

Medarbeider John Kristian Aamundsen forteller at det var en omjustering for de ansatte å forholde seg til restriksjonene til myndighetene.

– Men det har gått bra. Ni av ti gjester forstår jo hvorfor vi må gjøre som vi gjør, sier han.

Det er tomt i baren på Beverly - gjestene må bestille fra bordet på grunn av covid-19. FOTO: Christine Andersen Johnsen

På Beverly gleder de seg i hvert fall til «tiden etter korona».

– Det blir mye kjekkere for alle, når man kan samles på Fjåge i Vågen og andre arrangementer, sier Svihus.

– Jeg får frysninger av å tenke på det, at ting blir normalt igjen. Det har vært en prøvelse, men vi har virkelig mestret den også, sier Øyvind Sørensen.

Beverly annonserer Viking-kamp – og at de er #byasbeste utested torsdag kveld. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Fargegata pryder resten av pallen

Av de 10 nominerte var det altså Beverly Hills Fun Pub som fikk flest stemmer av dere, hele 21 prosent av stemmene.

På andre plass havnet Bøker og Børst med 12,7 prosent av stemmene. Hakk i hæl, på tredjeplass, havnet Fri Bar med 12,4 prosent av stemmene.

LES MER: Utelivsguide til Stavanger og Sandnes: Her er områdene du bør vite om

LES MER: Annerledes tenning av vinterlysene i Fargegata i år

Publisert: 11. desember 2020, 16:00