1. Litt ofte eller mye av og til. Hva er best?

I Sør-Europa hvor man drikker oftere, men ikke så mye, ser man mer kroniske helseskader, mens i land som Norge er det mer akutte skader, forteller Lid.

Generelt: Er du ung, frisk og sprek tåler du mer enn når du er gammel og syk.

Men hvor mye er egentlig for mye?

– 15 halvlitere i uka tåler du jo en stund, men det er som i trafikken, du kan kjøre for fort en stund uten å krasje. Men desto oftere du kjører for fort, og desto fortere du kjører, jo mer øker også risikoen for at det før eller siden vil skje noe.