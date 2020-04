Aktuelt Koronaviruset Slik har lokale spisesteder omstilt seg på grunn av koronakrisen Fra «hullet i veggen» til take away-retten som ikke var egnet som take away. Krisen får flere til å være kreative. Det vil bedriftene tjene på, mener ekspert. Publisert: 17. april 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hverdagsgodt løste smitteutfordringen med en egen «walk through». Dørene er stengt, men vinduene er åpne. FOTO: Privat

– Siden situasjonen var som den var, måtte vi kaste oss rundt og se på hvordan vi kunne få dette til å fungere. Da måtte vi gjøre noen forandringer.

Daglig leder i Hverdagsgodt, Therese Utkilen, forteller om den nye serveringsmetoden i Salvågergata i Stavanger sentrum.

I stedet for å ønske gjestene velkommen inn i lokalet, blir de tatt godt imot på utsiden. Hverdagsgodt har startet «walk through».

– Vi bruker et vindu for bestilling og et annet for pick up. Det fungerer utmerket, sier Utkilen.

Takoway

Enkelt og kreativt, mener Hverdagsgodt-sjefen.

Dette ble løsningen for å kunne forsette driften og holde dørene åpne, eller i dette tilfellet: Vinduene åpne.

Koronakrisen gjør at mange må tenke annerledes. Fra før har flere take away-steder i Pedersgata gått sammen om gratis levering. Tou Sessions er blitt et nytt og ferskt konserttilbud på Facebook. Stavanger sentrum tar varene ut til folket, når folket ikke kan komme til sentrum.

Et annet eksempel er Tako i østre bydel. Dette skulle være en restaurant. Maten var ikke egnet som take away, mente innehaverne.

Da Norge stengte ned, handlet gjengen i Tako raskt og endret menyen. Et par dager senere kunne restauranten tilby take away. Skjerve forteller at Tako vurderer å fortsette tilbudet etter at pandemien er over. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Men all inntekt er kjærkommen. Det er bedre å gå litt i minus enn mye i minus, sier daglig leder Elise Skjerve.

Norge stengte ned 12. mars, samtidig begynte restauranten å gjøre endringer på menyen. Den 18. mars kunne kunder bestille småretter og eget taco-kit som take away. På grunn av dette har bedriften hentet tilbake tre ansatte som var permitterte.

– Situasjonen tvinger fram kreativitet. Det fremskynder prosjekter og ting som man har hatt i bakhodet en stund. Til vanlig er vi presset på kapasitet og tid, men plutselig har vi begge deler. Det må vi bruke til noe positivt. Vi skal tross alt gå seirende ut av dette også, sier Skjerve.

Kreativ krise

Professor i økonomi ved NHH, Kjetil Bjorvatn, forteller at folk reagerer ulikt på kriser. Man kan bli apatisk og ikke se muligheter i noe som helst, men det kan også slå andre veien og - som i Skjerves tilfelle - føre til økt kreativitet.

– Når situasjonen er normal, er det enkelt å utsette kreativiteten til et senere tidspunkt. Det er litt som å slutte å røyke eller begynne å trene. Du vet innerst inne at det er en god idé, men det er en plagsom beslutning, sier Bjorvatn.

Krisen som mange bedrifter står i nå, gjør at de nettopp «må slutte å røyke» eller «begynne å trene». I dette tilfellet handler det derimot om å tenke annerledes og omstille seg.

Gode ideer eller nødvendige tiltak har blitt utsatt fordi driften humper og går som normalt, men en utfordrende situasjon får fart på nettopp dette.

– Dette kan for eksempel føre til at flere blir styrket på digitale løsninger eller leveringstjenester. Når man ikke kan fortsette på den gamle måten, kan den kreative runden utløse noe godt, sier Bjorvatn.

På Vipps kan du betale og bestille middager fra Renaa. Maten varmer du opp på kjøkkenet hjemme. FOTO: Skjermdump Vipps

Matkasse-tilbud

Restauranter som Söl, Renaa Matbaren og Cin-Cin faller også inn under kreativitetskategorien. Her er det mulig å bestille matvarene hjem, så kan de varmes opp på eget kjøkken.

Cin-Cin lagde til og med en egen Youtube-video av hvordan du skulle tilberede påske-matkassen hjemme.

Restauranten hadde ingen planer om å tilby en slik middagsordning da den åpnet i november, men grepet var helt nødvendig.

– Vi må ha en omsetning. Du dør ganske fort dersom du ikke gjør noe som helst, sier daglig leder Sebastien Patruno.

Sebastien Patruno ved Cin-Cin forteller at middagspakkene er nok til å holde nesa over vann. Bildet ble tatt like før restauranten åpnet i november. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Han forteller at alle ansatte fortsatt er permittert, men at tiltaket akkurat er nok til å holde nesa over vann.

– Vi har solgt mer enn forventet, så vi kommer til å fortsette med dette, sier Patruno.

For noen kan krisetiltakene også være et nytt bein å stå på når hverdagen kommer tilbake igjen.

– Walk through-konseptet kan absolutt være aktuelt å fortsette med. Det er i alle fall noe vi vil vurdere, sier Utkilen i Hverdagsgodt.

Publisert: 17. april 2020, 19:00