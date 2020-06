Livsstil Student Her er «Fattig Students» beste tips til billige ukesmenyer Hvordan kan studenter lage en god ukesmeny til bare 250 kroner? Spørsmålet har gitt Karen Elene Thorsen (22) boksuksess. Publisert: 23. juni 2020, 15:30 Kristian Hole

Mat-influenser Karen Elene Thorsen (22) topper nå også bestselgerliste i Danmark. Her deler hun sine beste tips.

– Det har vært noen surrealistiske måneder. Jeg satset på at boka skulle bli populær, men det har gått over alle forventninger, sa Karen Elene Thorsen (22) til KRSby da boka hennes ble lansert i fjor høst.

Flekkefjord-forfatteren ble først kjent som jenta bak Instagram-kontoen «Fattig Student», hvor hun siden 2018 har delt mattips på stramme student-budsjetter.

Budsjett-suksess

Etter at boka kom ut i fjor høst tronet Thorsen øverst på boksalget i Norge i flere uker – uavhengig av sjanger.

Og suksessen stoppet ikke der. Tidligere i år stakk Thorsen av med prisen «Årets influencer» i mat-kategorien under Vixen Influencer Awards.

Og Kampanje melder nå at Thorsen også topper leselistene i Danmark.

Selv sa Instagram-profilen dette om hvorfor hun tror boken har blitt så stor suksess:

– Det er mange superflinke matbloggere i Norge, men ingen som har fokusert på billig mat på budsjett for studenter. Og studenter er alltid et levende marked, siden det kommer nye når andre slutter. Det kan være grunnen til at boka «eksploderte» i høst.

Her er Thorsens beste tips

Men hvordan kan studenter lage en god ukesmeny til bare 250 kroner? Ifølge Thorsen er disse tipsene en god start:

Planlegg hva du skal kjøpe og skriv handleliste.

Sjekk på forhånd hva du har i skapet, kjøleskapet og fryseren.

Ikke gå på butikken sulten.

Lag ukesmenyer hvor flere av de samme ingrediensene «matcher» og kan brukes sammen.

Benytt deg av billigmerkene. Det er ikke store forskjeller. Gulrøtter kan for eksempel være fra den samme åkeren som de dyre merkene, men de ser kanskje ikke like pene ut.

Ikke kast mat. Bruk rester! I dag brukte vi for eksempel restekutt fra rundstykker til krutonger.

