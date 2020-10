Kultur Musikk Filmen om Bob Dylan stoppes En ny skildring av Bob Dylans tidlige musikk-karriere, en så kalt biopic, settes på vent på grunn av koronapandemien. Publisert: 26. oktober 2020, 15:58 NTB

Timothée Chalamet var klar for rollen som ung Bob Dylan. FOTO: MARK BLINCH / X02025

Den amerikanske skuespilleren Timothée Chalamet har takket ja til rollen som den unge Dylan, men innspillingene er stoppet – på ubestemt tid, melder NME.

Arbeidstittelen er «Going Electric», ettersom filmen tar for seg Dylans unge år – og perioden da han begynte å slippe til elektriske instrumenter i musikken sin.

«Jeg tror ikke prosjektet er helt dødt, men det går ikke an å spille inn filmen akkurat nå. Det handler om at vi trenger å spille inn scener på små klubber med en hel del statister til stede, iført 60-tallsklær og med tidsriktig hår og sminke», sier kinematograf Phedon Papamichael.

Timothée Chalamet er godt kjent for gjennombruddsrollen i «Call Me By Your Name», og vi så ham nylig i Greta Gerwigs «Little Women».

