Kultur studier For fem år siden flyktet Hasan (25) fra Syria. Nå skal han være med og sette Pedersgata på kartet – Nå må du dra, sa moren til Hasan Hankool fra Syria, og så reiste han bort fra alt og alle han kjente. Publisert: 30. august 2020, 19:00 Sindre Reinholt

Hasan Hankool (25) skal være med å utvikle Pedersgata frem mot jul. FOTO: Sindre Reinholt

På fem år har Hasan flyktet, lært seg et nytt språk, tatt påbygg og studert økonomi.

Nå står han midt i Pedersgata.

Her skal han og to andre UiS-studenter, bruke de ti neste ukene på å finne ut hvordan de kan trekke flere unge folk til området.

Dette skal de gjøre gjennom et såkalt «internship» i selskapet Pedersgata utvikling AS. Daglig leder Anders Ohm eier hele 20 eiendommer i området, sammen med sine med investorer.

Hasan er tydelig på sine visjoner, da han snakker om prosjektet:

– Jeg vil at det skal kry av folk her, det er også en viktig del av Stavanger sentrum!

LES MER: Utelivsguide til Stavanger og Sandnes: Her er områdene du bør vite om

– Den første båten sank

Hasan er trygg og rolig da han på klart og tydelig norsk forteller om den strabasiøse ferden fra Aleppo.

– Det første vi måtte gjøre var å krype gjennom en tunnel under bakken som førte fra Syria til Tyrkia, sier han.

Deretter skulle Hasan reise en av de vanligste flyktningrutene over til Eruopa, den som går fra kysten av Tyrkia og med båt over til en av de greske øyene i Egeerhavet.

– Menneskesmuglerne satte oss i en båt som skulle ta oss over til Hellas. Etter åtte timer hadde det blitt mørkt og vi mistet kursen. Motoren på båten stoppet, og siden den var overfylt, begynte den å synke, forteller han.

Men Hasan og de andre hadde flaks:

– Det kom en fiskebåt og plukket oss opp. Dessverre kjørte han oss tilbake til Tyrkia, hvor vi ble fengslet i et par dager.

LES MER: Stian (32) bruker ferien på å hjelpe flyktninger: – Det er så mange barn som ikke klarer slutte å gråte

Etter denne ubehagelige hendelsen gikk det én uke før de forsøkte igjen.

– Da vi prøvde igjen, ble vi arrestert etter bare noen meter.

Fengselsoppholdet var heldigvis kun et par dag dager, og da han slapp ut, gjaldt det å finne en båt og forsøke på nytt.

Det tredje forsøket skulle vise seg å lykkes!

Hasan Hankool (andre fra venstre) sammen med gjengen som klarte å reise til Hellas på tredje forsøk. FOTO: Privat

Fått bruk for arabisk

Til slutt endte Hasan opp på asylmottak med 1.200 andre i Stavanger.

– Det var kjedelig, man kunne ikke gjøre noe der. Helt siden da har jeg ikke kunnet sitte stille.

Dermed startet han på drømmestudiet og jobbet hardt for å lære seg norsk.

Nå håper han på å få bruk for både erfaringene sine og bakgrunnen sin i tiden som intern i Pedersgata. På grunn av mange arabisktalende i området, har Hasan allerede fått nytte av morsmålet.

– I forrige uke hadde en av leietakerne slått ned en av bæreveggene i et av byggene i gata, hele taket buet ned, forteller Hasan.

– Anders Ohm (daglig leder Pedersgata Utvikling AS, red.anm.) hadde prøvd å si at det var farlig, men de hadde ikke tatt det på alvor. Derfor tok jeg turen dit og fortalte dem det på arabisk, kort tid etter hadde de fikset det, sier Hasan og ler.

Anders Lindeflaten (f.v.) Eline Tesaker og Hasan Hankol skal gjøre at unge tar turen til Pedersgata. FOTO: Sindre Reinholt

Skal «sette Pedersgata på kartet»

At siste års bachelor- eller mastergradsstudenter i økonomi og administrasjon får teste seg i praksis, er helt nytt ved Handelshøgskolen på UiS.

Internship-programmet så ut til å få en litt røff start på grunn av korona, likevel har 26 studenter blitt spredt til over 22 bedrifter.

Og sammen med to medstudenter skal Hasan «sette Pedersgata på kartet».

LES MER: Pedersgata: Her er matanmeldernes takeaway-favoritter!

Eline Tesaker går femteåret av en mastergrad i endringsledelse. Hun har fått ansvaret for å kartlegge studenters behov og håper at de i løpet av de neste månedene kan lage noen bra tilbud for unge.

– Det er mange kule restauranter og butikker her, jeg tror vi må vise dette til folk.

Eline Tesaker har jobbet med å utvikle Pedersgata i en uke: – Jeg tror tiden fremover kan hjelpe meg med å finne ut hva jeg vil videre i livet. FOTO: Sindre Reinholt

– Hvordan skal dere lokke unge folk hit?

– Vi har tenkt på studentrabatter på de ulike stedene, og vi håper på å få til en kunstløype i hele gata, men nå er vi bare i en idéfase, understreker hun.

LES MER: Se det elleville kappløpet: Hvem klarer å komme seg raskest mulig til UiS?

På rett sted

Til tross for at han selv mener han er en rastløs type, føler Hasan Hankool at han har landet på rett plass.

– Det er mye spennende å jobbe med i Pedersgata og det hadde vært kult å bli værende her etter jeg er ferdig med bachelorgraden min, sier han og smiler.

Hasan har ikke møtt familien sin på fem år, men håper at de på et tidspunkt kan treffes igjen.

– Vi snakkes heldigvis ofte over internett, og én dag kan vi kanskje treffes i et land som ikke er Syria, avslutter han.

Publisert: 30. august 2020, 19:00