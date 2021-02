Kultur Tegneserie Unge lokale tegneserieskapere får skryt av forlagssjef Da Aftenbladet og flere andre norske aviser inviterte til tegneseriekonkurranse i fjor høst, dukket det opp to unge talenter. 18 åringene Michelle Frise og Jacob Bowitz fra Stavanger vant ikke, men forlagssjefen satte store stjerner i margen. Publisert: 06. februar 2021, 11:00 Tonje Kildal

Michelle Frise og Jacob Bowitz har kjent hverandre siden de var små. De lager tegneseriestriper hver for seg, men har hatt noen prosjekter sammen. FOTO: Pål Christensen

Interessen for å tegne startet tidlig for begge to. Frise begynte da hun var 13, Bowitz begynte da han var rundt 15. Felles er at de har fått inspirasjon fra internett.

– Jeg leser en god del tegneserier på nett og har derfor blitt inspirert av andre nettserier som EatMyPaint og MercWorks, sier Bowitz.

– Jeg tror at Edsworld er hele grunnen til at jeg ville lage vitser av mitt eget liv, så jeg har blitt veldig inspirert av han, legger Frise til.

Inspirert av hverdagen

Bowitz skriver tegnestripen «Regn», som består av flere usammenhengende striper. Den eneste karakteren som går igjen, er hovedpersonen «Regn», som er en karikatur av ham selv.

– Jeg blir inspirert av enkle samtaler med venner og familie, hvor jeg enten kommer på eller hører noe som er morsomt.

Frise blir også inspirert av hendelser i hverdagen, og interne vitser med venner. Selv om hun har holdt på med tegning lenge, er hun relativt ny i å lage striper.

– Jeg er veldig interessert i animasjon og vil lage større og mer kompliserte historier. Da er tegnestriper veldig greit å starte med.

For Frise var Stripekonkurransen en viktig motivasjon.

– Jeg brukte de siste tre dagene før innleveringsfristen til å lage alle stripene jeg leverte inn, så jeg var skikkelig travel da. Og det endte jo opp med å gå ganske bra også.

Michelle Frise brukte tre dager på å lage tegneseriestripene hun sendte inn til stripekonkurransen. FOTO: Pål Christensen

Unge talenter

Både Frise og Bowitz var med i Den store stripekonkurransen som ble arrangert av Strand Comics og flere Schibsted-aviser i høst. Begge gikk videre til den første finalerunden.

– Vi var på skolen da topp 50-listen skulle annonseres, vi var veldig spente på hvordan det gikk. Da vi så at begge kom så langt, feiret vi med de andre i kantinen, sier Frise.

– Det var veldig kjekt å komme så langt, legger Bowitz til.

Håkon Strand, gründer bak både Strand Comics og Strand forlag, var imponert over begge to.

– Jacob er en smarting som vet å overraske og imponere i stripeformatet. Stripene er fulle av lekne manus med morsomme vrier, poengtert og snappy. Ofte litt på kanten frekt. Jeg tror det er mange som kan kose seg med stripene hans, sier Strand.

Han legger til at Frise også er et stort tegnetalent.

– Jeg ble imponert over at mange av stripene og rutene hadde timingen helt på plass, og med en fin snert i poengene. Det er ikke selvsagt å få til så bra, selv for rutinerte ringrever.

En av stripene Jacob Bowitz sendte inn til stripekonkurransen FOTO: Jacob Bowitz

En av stripene Michelle Frise sendte inn til stripekonkurransen. FOTO: Michelle Frise

Felles prosjekter

Selv om de to lager separate striper, har de også hatt noen prosjekter sammen.

– Vi holder et lite tegneseriekurs sammen på ungdomshuset FeelGood på Sola, i tillegg til at vi har laget en enkelstripe sammen.

De deltok også i Ung i trafikken sin DeathTrip konkurranse. Det er en konkurranse for elever på videregående skole, som går ut på å lage holdningskampanjer mot ruskjøring.

Frise og Bowitz laget blant annet en animasjonsvideo til kampanjen, og ble finalister.

Vil fortsette

På spørsmål om dette er noe de vil fortsette med, har begge et klart svar:

– Ja!, sier Frise tydelig.

– Dette er jo mitt personlige prosjekt, og det er min måte å uttrykke meg på, så jeg kommer nok ikke til å slutte, sier Bowitz.

Begge har også klare mål med stripene sine.

– Jeg vil fortsette å publisere striper, og få folk til å le, sier Bowitz. Han legger til at striper er en veldig effektiv måte å fortelle vitser på.

– Målet er å nå ut til flest mulig folk, og å utforske flere sjangre, sier Frise. Jeg jobber også med å lage mer komplekse striper, men det er jo noe som tar tid.

