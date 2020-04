Kultur Tegnehanne «Tegnehanne» rørte hele Norge med korona-stripe Hun skrev en tegneseriestripe som rørte hele Norge. Med den takker hun alle som er med på koronadugnad. Publisert: 01. april 2020, 09:57 NTB

Hanne Sigbjørnsen fra Kverneland, også kjent som «Tegnehanne», takket alle hverdagsheltene i koronakrisa i sin stripe. FOTO: Fredrik Hagen/NTB

Et svært delt innlegg på sosiale medier nå er Hanne «Tegnehanne» Sigbjørnsens stripe «Kjære hverdagshelt, her er din hyllest», i Aftenposten. Her takker hun alle som bidrar i koronadugnad, det være seg hyttefolk som blir hjemme, han som handler for naboen, hun som kjemper med hjemmeskole-støy samtidig som hun prøver å jobbe hjemmefra. Eller han som går i stedet for å ta bussen.

For den kreative rogalendingen har som alle oss andre fått merke koronarestriksjonene på kroppen.

– Jeg har gått fra å sitte i et kollektiv til å ha hjemmekontor, så det påvirker jo hverdagen min, men heldigvis har jeg ikke mistet noe jobb, forteller hun – og legger til at hun vanligvis ikke gjør jobber som krever at mennesker må møtes fysisk.

– Vi hadde tenkt å selge leiligheten i disse dager da, og det må nok utsettes, så det vil nok merkes økonomisk likevel, sier hun til NTB.

Tegneserieskaperen er utdannet sykepleier, og hun gjør seg mange tanker for tiden:

– Det er skummelt. Jeg vet jo hvor få ledige senger det er til vanlig, og ser at de vil måtte ta noen tøffe valg og prioriteringer om ting går slik som det blir forespeilet. Jeg håper virkelig disse strenge tiltakene viser seg å hjelpe.

FAKTA: Fakta om Tegnehanne Forfatter og illustratør som har gitt ut fire Tegnehanne-bøker.

I tillegg har hun skrevet og tegnet «Lykke til! 52 ting du dessverre må gjennom før du blir voksen», sammen med samboeren Jostein Larsen.

Hun har vært illustratør på bestselgere som «Gleden med skjeden» av Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, og «Verdens kuleste gjeng» av Maja Lunde.

Hun har bidratt med helsider til Aftenposten meninger i seks år, hvor brorparten av historiene i den helt ferske boken, «Slik blir du et bedre menneske. En samling oppturer og nedturer» er hentet fra.

Kleveland-fascinasjon

Tegnehanne er ute med boken «Slik blir du et bedre menneske», en utgivelse som markerer at det er ti år siden hun begynte å blogge og illustrere under navet Tegnehanne. Boka gikk rett inn på førsteplass på ARKs bestselgerliste – uavhengig av sjanger.

– Tittelen spiller litt på stereotypiske avisoverskrifter som gjerne lover litt mer enn de kan holde, men det er også det jeg ofte føler er gjennomgående tema i tekstene mine. At jeg har en forestilling om hvordan et «bedre menneske» ville oppført seg, men ikke nødvendigvis klarer å leve opp til det.

FOTO: Fredrik Hagen Jeg ser at de siste fire årene har jeg fokusert mer og mer på andre ting enn kun egen personlig utvikling – ved å kommentere samfunnet, aktuelle saker og populære fenomener i større grad.

– I boken tar jeg blant annet opp min fascinasjon for Åse Kleveland, mine forsøk på å spise mindre kjøtt og jeg har funnet opp noen superhelter jeg mener verden trenger – forteller hun om innholdet.

På spørsmålet om stripene hennes har forandret seg i løpet av disse ti årene, sier hun:

– Jeg har jo alltid tegnet selvbiografisk, og i tjueårene forandrer man seg naturlig nok en del, noe som nok merkes i tegneserien. Jeg ser at de siste fire årene har jeg fokusert mer og mer på andre ting enn kun egen personlig utvikling – ved å kommentere samfunnet, aktuelle saker og populære fenomener i større grad.

– Jeg tror det er naturlig når man blir eldre, at man skjønner at ikke alt handler om seg selv.

– Jostein lo høyt

Mye skjer i Hanne Sigbjørnsens liv akkurat nå. Hun og samboeren Jostein skal bli foreldre, terminen er i juni og planen er også flytting til hjemtraktene i Rogaland i løpet av sommeren.

Men selv om det er mye gledelig på tapetet for Sigbjørnsen i 2020, ligger koronaalvoret der og lurer. Å vente barn midt i en pandemitid – det gjør at man tenker mye, medgir hun.

– Jeg syns man kan tulle med alt, så lenge man sparker riktig vei, sier «Tegnehanne». FOTO: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

– Jeg syns det er skummelt å se hvor sårbare vi faktisk er, både som samfunn og mennesker. Jeg tenker en del på det. Jeg prøver å ta en dag av gangen da, og ikke ta alle sorger på forskudd. Målet er å holde meg og Jostein friske, så han i alle fall får være med på fødselen.

Tegneserieskaperen og illustratøren er kjent for å tulle med mangt og meget, og kanskje kommer det også noe morsomt fra henne i forbindelse med koronakrisen?

– Jeg syns man kan tulle med alt, så lenge man sparker riktig vei. Man kan for eksempel ikke tulle med noen som har dødd av korona, men man kan tulle med dem som gråter over at de ikke får dratt på hytta. Humor er viktig i alle kriser, slår hun fast – og håper den ferske boken hennes kan by på et avbrekk.

– Jostein lo høyt flere ganger da han leste den, og det er det beste komplimenten jeg kan få, sier Sigbjørnsen, og legger til om «Slik blir du et bedre menneske»:

– Den kan nok være en oppmuntring i disse tider, hvor alt man leser i nyheter og på sosiale medier omhandler korona. Denne boken gikk i trykken før koronaviruset for alvor brøt ut, så den nevner det ikke engang.

