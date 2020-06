Aktuelt Restaurant Zouq utvider og flytter inn i nye lokaler i Pedersgata Det har kostet tid, krefter og ikke minst penger. Nye Zouq åpner 26. juni og vil samtidig satse på et nytt matkonsept i sine gamle lokaler. Oppdatert: 17. juni 2020, 21:20 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder ved Zouq, Rizwan Rafiq, forteller at Zouq har slitt med kapasitetsproblemer de siste årene. Det blir det slutt på nå. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Jeg blir slått i bakken. Det ser finere ut enn det gjorde på bildene.

Daglig leder ved Zouq, Rizwan Rafiq, står foran den blankpolerte disken og lar blikket vandre utover rommet.

Det er seks år siden Zouq nærmest satte en ny standard i Stavangers take away-gate. Nå prøver de igjen.

– Hva som er forskjellen?! 300 kvadratmeter er forskjellen, sier Rafiq og ler.

Zouq startet opp i Pedersgata i april 2014. Siden den gang har antall ansatte vokst fra seks til elleve. Nå flytter de snart inn i nye lokaler, i samme gate. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Vil vokse

Oppgraderingen blir som å gå fra en liten leilighet til en større enebolig. I kjelleren har Zouq produksjonskjøkken, lager og garderober. I første etasje er det servicekjøkken og restaurantlokaler, mens det i toppetasjen er et eget selskapslokale.

LES MER:

Fikk ikke åpnet det nye spisestedet, satser på foodtruck

Restaurantkapasiteten oppgraderes fra 18 til i overkant av 70 sitteplasser.

– Nå går vi bort fra en hybridmodell, med restaurant og take away i ett, til å stå stødig på to bein, sier Rafiq og peker på at restauranten og take away-delen får egne innganger.

I kjelleren jobber håndverkerne med å få i stand produksjonskjøkkenet. Her er det også kjøle- og fryserom, garderober og lager. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Han forklarer at det gamle lokalet har gjort en god jobb, men at det ikke er holdbart dersom Zouq skal innfri ambisjonene sine.

I 2017 utvidet restauranten med en filial i Sandvika, men på sikt blir det trolig flere.

– Det er ingen hemmelighet at vi ønsker å bli større. Nå har vi fått et fantastisk hovedkvarter her i Pedersgata, men det er gjerne mulig med flere avdelinger i området, for ikke å snakke om andre byer utenfor Sør-Rogaland, sier Rafiq.

Restaurantinngang til venstre, take away-inngang til høyre. Pedersgata 4 har det siste året gått gjennom en totalrenovering. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Utfordrende byggeperiode

Det er Pedersgata Utvikling og eiendomsutvikler Anders Ohm som eier Pedersgata 4.

Han står bak renoveringen av flere restaurantlokaler i Stavangers matgate, som blant annet Hekkan, Mano Pizza og den nyåpnede restauranten K2.

I en periode var det kun reisverket som sto igjen på Zouqs nye adresse. Kjelleren er gravd ut og bygget er påkostet «altfor mye», opplyser Ohm.

– Det har vært veldig krevende. Bygget er fra 1800-tallet. Du vet aldri hvordan tilstanden er før du setter i gang, sier Ohm.

Restauranten får over 70 sitteplasser. Det er en stor oppgradering fra 18 som Zouq har i dag. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Opprinnelig skulle lokalene stått klare høsten 2019, men byggets tilstand, samt en rekke krav fra både leietager og utleier, har ført til flere forsinkelser.

– Nå er vi veldig fornøyd med resultatet. Lista ble lagt veldig høyt av begge parter, sier Ohm.

LES MER:

Ny matfestival var planlagt til september, men blir avlyst

Ny mat og mer mat

Heller ikke Rafiq i Zouq ønsker å snakke om pris, likevel er han klar på at oppgraderingen er verdt hver krone.

Ut av byggestøvet kommer en forbedret utgave av det pakistanske kjøkkenet.

– Dette handler ikke bare om plass og kapasitet, men også mat. Nå kan vi utvide menyen, vi kan satse mer på catering, vi får supper, desserter og salater. Vi kan legge til nye elementer som vi ellers ikke kunne gjort, sier Rafiq.

I andre etasje er det laget til et selskapslokale. På grunn av avstandsregler knyttet til koronautbruddet, vil lokalene bli tatt i bruk dersom det blir for fullt i etasjen under. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Zouq styrer derimot unna skjenkebevillingen. Rafiq begrunner det med at alkoholservering ikke har vært en del av konseptet siden oppstarten.

Og når vi først snakker om konsept: Gjengen i Zouq er allerede i gang med å klekke ut nye planer for det gamle lokalet i Pedersgata.

– Vi ønsker å starte et nytt matkonsept her. Vi sitter på to, tre ideer, men ønsker ikke å si mer om det nå, sier Rafiq.

Publisert: 17. juni 2020, 19:00 Oppdatert: 17. juni 2020, 21:20