Slik endret skjenkestoppen restaurantene i Sandnes I morgen åpner nye Noi. Gamlaværket åpner «pop-up»-kafe, og Lura Turistheim har en «food-truck» på fjellet. Uker uten alkoholservering har ført til nye menyer, konsepter og måter å tenke på. Publisert: 02. februar 2021, 16:00

Roger Malmin ser frem til å åpne dørene på nye Noi, på onsdag. FOTO: Pål Christensen

Fredag 29. januar ble skjenkerestriksjonene opphevet i Sandnes, Randaberg og Sola. Stavanger valgte å videreføre sine smitteverntiltak.

Serveringsbransjen er en av mange bransjer som har lidd kraftig under pandemien. Dette var ikke den starten på det nye året mange hadde håpet på.

Bransjen har imidlertid vist stor evne til å omstille seg.

FAKTA: Restriksjonene som gjelder i Sandnes per dags dato Alle gjester på serveringssteder skal registrere seg. Serveringssteder med skjenkebevilling kan servere øl og vin til måltider fram til klokka 22.00. Serveringsstedene må ha et fullverdig mattilbud og sitteplasser. Skjenking skal skje sammen med servering av mat.

Forbud mot arrangementer innendørs med flere enn 10 deltakere samtidig.

Nye Noi, nyoppusset og med nytt konsept. Åpner dørene i morgen. FOTO: Pål Christensen

Nye Noi

– Nå baserer vi oss på småretter, og «street-food», sier daglig leder ved nye Noi, Roger Malmin.

Restauranten som ligger i Sandnes sentrum ble hardt rammet av skjenkestansen i januar. Nå har de pusset opp, og forandret på konseptet.

Både Malmin og den nye deleieren Gunnar Ellingsen ville gjøre noe annerledes og spennende, uten tøyler eller rammer. I restauranten, som ligger i Langgata 41, serverer de mat fra hele verden. Kokkene har fått helt frie tøyler. Alt er lov, og kokebøkene er pakket vekk.

– Vi skal servere maten litt utradisjonelt, sett med norske øyne.

I morgen åpner de dørene igjen, men det blir ingen tilstelning på den store dagen.

– Vi skulle egentlig ha en åpningsfest, men da hadde det vært et arrangement, og det er ikke tillatt. Vi bare åpner dørene, men er allerede fullbooket hele første uken, smiler Malmin, som for øvrig har holdt av noen bord til mer spontane gjester.

De skulle egentlig åpnet den 15. januar. Da var det skjenkestopp. Når de åpner i morgen, er det samme dato som da de åpnet Noi i 2018, da de tok over lokalene til Charles & De.

– Dette var tilfeldig, det var en stamkunde som gjorde oss oppmerksom på det, foreller Malmin.

Ti Spiseri & Bar i Sandnes sentrum åpner sakte men sikkert opp igjen. FOTO: Paul Fridtjof Svendsen

Ti Spiseri & Bar

Ti Spiseri og Bar ligger i Langgata 10. Da serveringsnekten kom, permitterte de alle ansatte utenom daglig leder og en kokk. De måtte snu helt opp ned på driften, og kjørte «pick up» og hjemlevering via Foodora.

– I de ukene vi måtte holde stengt, var «komle-torsdag» en suksess, forteller eier Kjetil Andersen.

Moren til vår daglige leder har laget komler i 30 år, og det ble en hit hos kundene våre, forteller han.

Vanligvis får du pizza og smørbrød fra egen steinovn på Ti Spiseri & Bar. På kveldstid serverer de blant annet det de selv omtaler som Norges beste sild og Jærens beste biff. Restauranten åpner gradvis opp igjen, og er glade for det.

– I desember hadde vi en kjempebra måned. Vi var langt over budsjettet, og det var kjekt å se at folk kom og koste seg. Men så ble det full stopp i januar. Nå er skjenkestoppen delvis opphevet, og vi har mulighet til å ha tilnærmet fullt hus igjen. Vi har fått inn pizzakokken igjen, men har fremdeles noen permitterte. Vi håper omsetningen stiger i takt med lettelser i retningslinjer og lave smittetall, sier Kjetil Andersen.

Gamlaværket åpner en «pop-up» kafe på Emanuels Plass på torsdag. FOTO: Pål Christensen

Gamlaværket åpner «pop-up»-kafe

– Vi skal åpne kafeen som ligger ut mot Langgata. Og på torsdag åpner vi en «pop-up»-kafé på Emanuels Plass, sier daglig leder Bente Andersen.

Folk ringer hver dag og spør når Gamlaværket åpner igjen. Det er mange som savner kafeen.

– Jeg tror det er viktig å åpne denne «pop-up»-kafeen sånn at folk får dekket sosiale behov og kaffekos.

Gamlaværket valgte å snu hele situasjonen rundt. I stedet for å bare vente på bedre tider, valgte de å renovere.

– Alt går etter planen. Vi holder tidsskjemaet, og akkurat nå holder vi på å legge nytt kjøkkengulv.

Hotellet, som også driver både restaurant og kafé, har 20 permitterte, som venter på å få jobbene sine tilbake.

– Den 15. februar skal vi ha en statusoppdatering. Da må vi se an hvordan smittesituasjonen er. Om vi for eksempel kan ta imot større grupper, forteller den daglige lederen.

Christian Waage, eier av Lura Turistheim utenfor restaurantkjedens «food-truck» i Oltedal. FOTO: Anders Minge Vi har åpent, vi gir oss aldri!

Lura Turistheim

Lura Turistheim har hatt åpent hele tiden, men hadde en kraftig nedgang i januar grunnet myndighetenes innstramninger.

– Det hadde vi også i starten av pandemien og i november. Forskjellen denne gangen er at folk er enda mer skremt av myndighetene og enda reddere for å spise ute, sier eier av Lura Turistheim Christian Waage.

Restaurantkjeden er berørt av pandemien og har ett stort omsetningsfall i 2020.

– Men vi har klart å justere kostnader, produksjon, logistikk, markedsføring og bemanning og lander med begge bena godt på jorda i 2020. Den største nedgangen har vi innenfor selskapscatering, som mer eller mindre har vært forbudt gjennom hele året. Det positive gjennom pandemien er at vi i flere måneder gjennom siste halvår av 2020 opplever vekst i antall solgte middager målt mot 2019.

Restaurantkjeden er berørt av at de ikke kan ha større grupper enn fem, men tenker positivt.

– Vi har åpent, vi gir oss aldri! Vi må bare få ut budskapet om at det er fullt lov å gå ut og spise og drikke, ta med seg mat som take away, eller få det levert. Det er bare til å komme og kose seg. Trygt og godt! Det er så mye spennende som skjer i Sandnes for tiden, og vi heier på alle som «gir gass». Som for eksempel nye Noi som åpner på onsdag.

På spørsmål om hvordan matvognen i Oltedal går, er svaret «kjempebra».

– Det er flere og flere som benytter seg av tilbudet. Og vi har til og med begynt å få stamkunder til vognen, forteller Waage.

Spor 3

Spor 3 ligger i Kirkegaten 1. De holder også på å pusse opp, og satser på å åpne på torsdag eller fredag.

Baren hadde allerede planer om renovering i denne perioden, da skjenkestoppen inntraff. Nå har Spor 3 gjort om både konsept og interiør.

– Vi har nå plass til trubadurer. Lokalet har også fått en bedre flyt fordi vi utnytter arealet bedre med tanke på sitteplasser, sier driftssjef Arne Sanne.

