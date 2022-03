Aktuelt Utdanning Langt flere har over 1 million i studielån Rundt 900 Lånekassen-kunder hadde over 1 million kroner i studiegjeld da de startet nedbetalingen i 2021. Det er en økning fra 560 kunder året før. Publisert: 30. mars 2022, 08:22 NTB

Lånekassen har i alt 1,2 millioner kunder.

Gjennomsnittsgjelden ved avsluttet høyere utdanning øker, viser tall som Lånekassen la fram tirsdag. I 2021 var den 378.000 kroner. Dette er en økning fra 246.000 kroner i 2011.

– Den generelle prisveksten er noe av forklaringen. Økningen kan også forklares med at det fra 2017 til 2020 var en gradvis utvidelse fra 10 til 11 måneder studiestøtte, sier administrerende direktør Morten Rosenkvist i Lånekassen.

Morten Rosenkvist er administrerende direktør i Lånekassen.

Det har også kommet flere nye ordninger i Lånekassen som kan bidra til å forklare økningen, blant annet et tilleggslån til studenter over 30 år og ekstraordinært koronalån de siste to årene.

De som tar en grad i utlandet, ender i snitt med høyere studiegjeld enn dem som studerer i Norge. Hovedårsaken er at mange utenlandsstudenter betaler skolepenger.

Gjennomsnittsgjelden ved avsluttet høyere utdanning i Norge var i fjor 355.000 kroner, mens tilsvarende tall for utenlandsstudenter var 641.000 kroner. For ti år siden var gjennomsnittsgjelden 227.000 kroner for studenter i Norge og 406.000 kroner for utenlandsstudenter.

Lånekassen har i alt 1,2 millioner kunder, hvorav 750.000 betaler ned på studielånet sitt.

