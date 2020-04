Aktuelt Stavanger Ber om hjelp til å løse årets «påskekrim»: Hvem har tatt lysene? – Vi får håpe de «ser lyset» og leverer dem tilbake. Publisert: 04. april 2020, 11:00 Tone Pedersen

På denne veggen hang lys formet som vinger. Ukirke Stavanger håper årets «påskekrim» blir løst og at de kommer til rette igjen. FOTO: Ukirke Stavanger

Visst du at påskekrim blir sett på som et særnorsk fenomen?

Ja, for hva har vel egentlig den kristne høytiden og krim med hverandre å gjøre?

Men her kommer en aldri så liten krimgåte med bibelske referanser. Ukirke Stavanger har nemlig postet en etterlysning på Facebook:

Hvem kan ha tatt par lysende englevinger fra ytterveggen til Ukirke Stavangers lokaler i Forsamlingens Hus i Nygata 11?

Englevingene ved inngangspartiet til Ukirke Stavangers lokaler har forsvunnet. Ukirke er et sentrumstilbud til unge mellom 16 og 30 år, som drives av menighetene i Den Norske Kirke i Stavanger. FOTO: Ukirke Stavanger

Den bevingede belysningen forsvant et tidspunkt mellom tirsdag formiddag og fredag morgen denne uken, forteller prosjektleder og prest Anne Margrethe Ree Sunde i Ukirke Stavanger.

De hang ved inngangspartiet, i samme bygget som de nye lokalene til NMS Gjenbruk på siden vendt mot naboen Kremmerhuset.

Vingene har gjort inngangspartiet til et populært sted siden de kom opp i 2018, ifølge prosjektlederen, som håper det ikke er det siste de har sett til dem.

– Vingene er viktige å få tilbake fordi de er et populært selfie-spot for unge i byen, og de lyser så fint opp i hverdagen vår! Alle kan føle seg som et englebarn. Så er de blitt et viktig symbol for alle ungdom og unge voksne som er innom forsamlingshuset i løpet av uka, forteller Sunde - og legger til at det er snakk om mellom 60 og 100 personer i uka.

Vingene er viktige å få tilbake fordi de er et populært selfie-spot for unge i byen, og de lyser så fint opp i hverdagen vår!

Vingene kom opp på veggen for et par års tid siden, som en del av vinterlysprosjektet - «Lyst hele året» - i Stavanger sentrum, og er i samme «familie» som blant annet sangstrofene i Nygata og Søregata:

– Det er leit at noen stikker av med dem, vi får håpe de «ser lyset» og leverer dem tilbake slik at dette kun ble en spennende påskekrim, avslutter Sunde.

