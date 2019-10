Denne guiden gjelder fra torsdag 24. oktober til søndag 27. oktober 2019.

Kåkånomics 2019

Hva: Økonomifestival Hvor: Stavanger Når: Hele uka

Hvem skulle tro at økonomi + festival skulle funke så bra? Og programmet til årets Kåkånomics er interessant - også for deg som i utgangspunktet ikke bryr deg så mye om penger og sånt. Du kan blant annet få med deg:

Live debatt med NRKs Fredrik Solvang torsdag kl.21 på Oljemuseet.

Kræsjkurs i Økonomi for klimastreikere lørdag kl.12 på M/S Sandnes: Hvordan kan og bør økonomien organiseres i en bærekraftig framtid?

Harald Eia kommer lørdag kl.14 til Victoria, for å ta for seg «Hvis vårt nordiske opplegg er best, hvorfor gjør ikke alle som oss»?

Og lørdag kl.21.30 kan du få med deg et økonomisk rockeshow («konsertforedrag») på Sting Nere.

Sjekk ut hele programmet her!

Screen City Biennal 2019

Hva: Kunstfestival Hvor: Stavanger sentrum Når: Til 30. oktober

I år er temaet økologi og klimaendringer. Ved hjelp av VR, AR og video skal festivalen gjøre folk mer bevisste om hva disse forandringene betyr.

Les mer om festivalen i denne Byas-artikkelen: Har du lurt på hva plakaten som henger på Arkaden er?

Konspirasjonspodden

Hva: Live pod-innspilling Hvor: Folken, Stavanger Når: Torsdag kl.20, dørene åpner kl.19

Dette er podden som tar konspirasjonsteorier på alvor! Denne gangen skal det landes på mars, snakkes om russere, amerikanere, NASA, photoshop og Buzz Aldrin med mer, lover arrangøren.

Tønes *UTSOLGT*

Hva: Intimkonsert i marine omgivelser Hvor: Naustene på Bergsagel, Sandnes Når: Fredag kl.21, dørene åpner kl.19

Tønes tar turen til naustene på Bergsagel - i intimkonsertformat denne gangen. Kassagitaren er selvfølgelig med. Det samme er Anne Lise Frøkedal.

Releasekonsert VIXXN & Dan Lesler

Hva: Slippkonsert Hvor: Hygge, Stavanger sentrum Når: Fredag kl.21, dørene åpner kl.19

De to Sandnes-gutta slapp EP-en «Havanna» nylig, og nå skal det toppes med en releasekonsert på Hygge. Duoen lover nostalgiske tekster og lyder som vil føles ut som 7000 kvadratmeter med moro! Soulbap er support, i tillegg vil det være slushmaskin, beerpong, fussball og preview av musikkvideoen.

Schøyen, Skåber & Cess

Hva: Humorshow Hvor: Stavanger konserthus Når: Fredag kl.19

Hege Schøyen, Linn Skåber og Cecilie Steinmann Neess kommer til Stavanger med sitt nye show «Tre elefanter i rommet». Her skal det (selvfølgelig) snakkes om ting som er litt vanskelig å snakke om på en måte som gjør at du klarer å høre at det snakkes om. Hvis du skjønner...?

Museumsnatt

Hva: På museet etter «stengetid» Hvor: Stavanger Museum, Arkeologisk museum Når: Fredag kl.19–23

For sjuende år på rad inviterer Stavanger Museum og Arkeologisk museum folk bak kulissene. I fjor var hele 4000 innom de to museene, ifølge arrangøren. Det loves magi og gode opplevelser (spis et insekt eller smak på mjød <3)! Arrangementet er gratis.

Stand Up Show: «Sånn at du vet det»

Hva: Humor Hvor: Grottene, Folken, Stavanger Når: Fredag kl.20, dørene åpner kl.19

Aleksander Økland og Sondre Stømer har vært blant landets mest aktive nykommere på stand up scenen og gjort seg bemerket som oppvarmere for navn som Sturla Berg Johansen, Dag Sørås og Tommy Steine. Nå har de trommet sammen sitt første helaftens show «Sånn at du vet det». Det blir absurd, ekte og ærlig stand up uten filter! Lokale Mohammed Basefer er support.

Throwback party

Hva: 80–00’s party Hvor: Nova nattklubb, Vågen, Stavanger Når: Fredag kl.23

Magetopper, Buffalo-sko og kreppmaskin. Finn det fram! Fredag inviterer Nova til throwback party med de beste hitsene tiårene har å by på, servert av DJ Labi Ramaj.

Spol tilbake til denne attituden: <3

Rub A Dubs

Hva: Reggae! Hvor: Tribute, Sandnes Når: Fredag kl.22.30, dørene åpner kl.20

Rub A Dubs er noe så sjeldent som et norsk reggaeband - fra Stavanger! Lyden av Karibien levert av oljebyen. Hvem skulle tru?

Reperasjonskafé

Hva: Fiks det! Hvor: Sandnes Bibliotek Når: Lørdag kl.11.30

Hull i buksa eller raknet erme? På biblå i Sandnes sitter det en gjeng med kompetente reperatører klare til å hjelpe til med fiksingen av alt fra klær til dupeditter. Og alle reperasjoner er helt gratis!

Åpen dag SUS ambulansestasjoner

Hva: Bæ bu-besøk Hvor: Ambulansestasjonene i Stavanger, Jæren, Strand og Sokndal Når: Lørdag kl.10–13

Paramedisin-studiet var uten tvil det mest populære studiet på UiS i år. På lørdag kan du besøke fire av SUS sine ambulansestasjoner og få litt mer innblikk i hva det går i. Det blir blant annet undervisning i førstehjelp, utforskning av ambulansebil og konkurranser.

Hadde du kommet inn på studiet? Sjekk opptakskravene her!

Dårlig Vane: «Matpakken»-slippfest

Hva: Releasekonsert Hvor: Folken, Stavanger Når: Lørdag kl.20

Gutta i Dårlig Vane kan skilte med P3-prisen «Årets Urørt» og millioner med streams på Spotify. De har rukket å sette spor på hiphop-scenen i Bergen og Norge allerede, og lørdag kommer de til Folken med sitt debutalbum «Matpakken».

Karaokekveld

Hva: Syng med den stemmen du har! Hvor: PåSiå, Sandnes Når: Lørdag kl.22

Kveldens vert har til og med erfaring som arrangør av NM i karaoke. Ikkje rusk! Så da er det bare til å finstemme det man måtte ha (eventuelt ikke ha) av medfødte vokale egenskaper.

...og det man eventuelt måtte savne, tar man lett igjen med stilkarakterer:

DePresno + Ivo Lima

Hva: Pop Hvor: Tou, Stavanger Øst Når: Lørdag kl.22

Nok en bergenser i by’n! Unge dePresno fra Bergen fikk sitt definitive gjennombrudd i 2016 med singelen «Hide And Seek». Nå er han aktuell med debutalbumet «Technicolor». Ivo Lima er support!

Katedralskolens klesbyttedag

Hva: Byttedag Hvor: Kongsgård, Sangsalen, Stavanger sentrum Når: Søndag kl.12

Genialt opplegg! Levér inn klær du ikke bruker. Få plagg du vil ha i retur. For hvert plagg du leverer inn, får du en byttelapp som du kan bruke på et plagg du vil ha (max 7 plagg per person). Klær kan leveres inn i Grotten på Kongsgård til og med torsdag kl.11.45–12.20 - eller under selve arrangementet.

