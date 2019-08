Åpner ny bar, men er skremt over utviklingen i utelivsbransjen

– Vi kunne bare åpnet dørene så fort vi fikk skjenkebevilling, men vi hadde lyst til å sette vårt eget personlige preg på det, sier bartender og medeier i Pjolter og Punsj, Truls Thomsen.

Akkurat nå snekrer han og daglig leder André Kvilhaug på en blomsterkasse. De har lagt nytt gulv, tapetsert og malt. I det gamle lokalet til KaffeKanna er baren flyttet noen meter lengre inn i lokalet, i tillegg er det satt opp en ekstra skillevegg.

– Det er kjekt å bygge det opp fra scratch og gjøre det til vårt eget, sier Kvilhaug.

Priser, prestisje og penger

Pjolter og Punsj åpnet i Bakkegata i mai 2017, etter en tidkrevende krangel med byråkratiet.

Bardrømmen har vært en suksess, blant annet har vannhullet i Bakkegata blitt nominert til flere priser og blitt kåret til landets beste nye cocktailbar.

Dette viser igjen økonomisk. I fjor gikk Pjolterogpunsj AS med et overskudd på 428.000 kroner før skatt, viser tall fra Proff. Det er overskudd nummer to etter tre års drift.

– Pjolter og Punsj har vært helt fantastisk, men nå hadde vi lyst til å åpne noe nytt. Vi bor begge i østre bydel, i tillegg har vi noen fantastiske naboer her, sier Kvilhaug og viser til spise- og utesteder som Tako, Øst og Ostehuset.

Dette har også vært en av årsakene til at duoen har sett østover. Slike ord setter nabolaget pris på.

– Desto mer som skjer i bydelen, desto flere bruker den. Det at gjengen i Pjolter og Punsj vil komme hit, er bare kjekt. Jeg håper at det vil øke interessen for bydelen enda mer, sier daglig leder ved Øst, Oscar Eriksen.

David mot Goliat

Både Kvilhaug og Thomsen bruker ord som håndverk, drivkraft og sier at det er viktig med ildsjeler som brenner for det de gjør.

Derfor synes de begge utviklingen i utelivsscenen i byen er skremmende. Store, internasjonale og pengesterke selskaper har for alvor begynt å etablere seg i Stavanger.

De enorme summene som er i sving kan være med på å skvise ut mindre, lokale steder, sier Kvilhaug.

– Jeg har selv bodd i Storbritannia og sett hvordan inntoget av de kommersielle selskapene har satt sitt preg på byen. De spytter inn enormt mye penger, samtidig blir nåløyet trangere og trangere for nabolagsbarene. Til slutt kan det nærmest bli umulig å starte opp noe nytt, mener Kvilhaug.

– Så det var nå eller aldri for dere?

– Ja, vi liker ikke utviklingen. Det er derfor vi synes østre bydel er attraktivt, siden vi ikke finner dette miljøet her, sier han.

Øl, vin og brennevin

Pjolter og Punsj har spesialisert seg på drinker med nordisk brennevin. Det nye navnet Gimlet kommer av en drink basert på gin, men duoen tar ikke med seg samme konsept til Stavanger øst.

– Dette er en nabolagsbar, da vil vi også endre menyen etter hva gjestene våre spør etter, sier Thomsen, og oppsummerer det hele ganske enkelt:

– Noe øl, noe vin og litt mer brennevin.

– Men du kan lett komme hit for en pils og et slag backgammon, sier Kvilhaug.

De humrer litt av spørsmålet om de skal vokse seg store og åpne enda flere steder. Det krasjer for mye med stein på stein-mentaliteten til Thomsen og Kvilhaug.

– Vi starter Gimlet med samme visjon som vi hadde for Pjolter og Punsj. Det er ikke pengene vi er på jakt etter. Utbytte tar vi ikke ut, det går tilbake i bedriften, slik at vi kan utvikle nye ting, sier Kvilhaug.