Utopia 2019 blir større enn nokosinne

Fredag går Utopia-festivalen av stabelen i Stavanger ved Konserthuset, og det er snart heilt utseld for festivalpass.

Tredje runde av den suksessfulle musikkfestivalen trekk til seg folk frå heile verda, der berre halvparten kjem frå Rogaland.

Dørene opnar klokka 15:00 på fredag, med 18-årsgrense for inngang. Ifølgje Yr ser det ut til at det blir overskya, men det er sjanse for at sola viser seg i løpet av kvelden.

Det er lagt ut 10 000 billettar for kvar av dei to dagane, og det ligg an til rekordsal. Dagleg leiar ved Utopia Festival, Espen Yung Svendsen, fortel at det er rundt 1000 festivalpass igjen, som reknar at desse vil forsvinne før fredagen.

Utvidar konsertområdet

– Det er strålande. Me har ikkje lov til å sleppe inn fleire enn 10 000 kvar dag, men me ser jo at utviklinga går mot at me må utvide festivalen etter kvart. Om det blir til neste år, eller året etter, kjem litt an på kva artistar me får tak i. Me har ein kommune som viser mykje velvilje, så viss det blir aktuelt, så får me det til, seier festivalsjefen.

Eit festivalpass skrumpar inn lommeboka med 1 549 kroner, mens dagspass kostar deg 990 kroner. Alt av studentbillettar og VIP-pass er utseld.

Kristian Jacobsen

For å kome inn, må du ha billett på telefon eller papir, som bytast inn i eit armband i inngangspartiet. Det er viktig å hugse at ein ikkje kan hente armband for andre, og det er ikkje lov til å ta det av og på igjen. Band som er avrivne er nemleg ikkje gyldige for inngang.

Rogalands Avis kunne nyleg melde om at festivalområdet vart utvida, for å få plass til alle dei tilreisande. Området bak Konserthuset, mot Bjergsted, er no ope for deltakarane til helga. Her skal konsertgangarane få sjanse til å slappe av, då Utopia tidlegare har blitt kritisert for å fokusere for mykje på musikken.

Omrokering på programmet

Stornamn som Karpe Diem, Zara Larsson, Unge Ferrari, Postgirobygget og Sebastian Ingrosso tar turen til Konserthuset på fredag og laurdag, for å spele opp til fest for siddisane.

I utgangspunktet måtte Postgirobygget kansellere konserten sin på fredag, men festivalen slapp unna med at bandet berre skiftar dag. Det er altså framleis sjanse for å sjå Oslo-bandet viss ein tar turen på laurdagen i staden.

Jon Ingemundsen

Festivalsjefen meiner helgas konsertkalas kjem til å bli ei stor oppleving.

– Det er så mykje eg gleder meg til. Eg har høyrt rykte om at Karpe-konserten frå Øya og Jugendfest i Ålesund var dei beste gjennom tidene for bandet. Frå bilde og video, tenkjer eg at folk vil kunne forvente den villaste konsertopplevinga med Karpe nokosinne. Eg gleder meg òg til å sjå ISAH tilbake i Stavanger, som har hatt eit kjempegjennombrot. Og sist er det sjølvsagt ei stor ære at verdsstjerna Zara Larsson kjem til Stavanger. Ho har ei stemme som er heilt enorm live, seier Svendsen.

Her er det fulle programmet:

Fredag 23. august:

Tid Artist Scene 15:20 Annonserast seinare Hovudscene 15:55 Annonserast seinare Nova 16:25 Kamelen Hovudscene 17:15 ISAH Nova 17:50 Dagny Hovudscene 18:40 Kjartan Laurtizen Nova 19:30 Otto Knows Hovudscene 20:35 Maurice West Nova 21:25 Karpe Hovudscene

Laurdag 24. august: