Dansk nattklubb-konsept flytter inn i Vågen

I april annonserte Øivind Ekeland at han hadde solgt flere av Stavangers utesteder til den danske utelivsgiganten Rekom.

Blant disse utestedene var Ovenpaa, som har holdt til på Skagenkaien i en årrekke.

I juni søkte utestedet Stavanger kommune om nattklubbevilling, som kort tid etter ble innvilget.

Den siste tiden har nattklubben gjennomgått omfattende oppussing. Resultatet vises fram for stavangerpublikumet førstkommende fredag. Da er det duket for åpningsfest for Rabalder bar, som er det nye navnet til Ovenpaa.

Rabalder-konseptet finnes allerede i Danmark. Ifølge Rekoms nettsider finner du baren i både København og Odense, men det er første gang konseptet kommer til Norge.

Rabalder er derimot ikke like røft som navnet tilsier. Ifølge barens egne nettsider skal lokalene framstå som en bodega, eller på godt norsk: En vinstue. I tillegg vil det være cocktails på menyen.

Byas var i lokalet tirsdag og snakket med daglig leder av Rabalder bar, Mathias Småvik. Han kunne ikke kommentere etableringen og henviste til Rekoms hovedkontor i København for en kommentar.

Danskene har en omfattende økonomisk snuoperasjon foran seg. Fra 2015 til 2018 gikk Ovenpaa med et samlet underskudd på 3,7 millioner kroner, viser regnskapstall fra Proff.no. I løpet av samme periode falt inntektene fra 6,8 til 4,8 millioner kroner.

– Vi ønsker alltid å skape optimale rammer. Ovenpaa har slitt økonomisk, derfor var det en klar strategi å bygge om. Vi har forsøkt å gi Stavanger-sjelen et hyggelig sted med gode cocktails, øl, drinker og rask betjening, skriver norgessjef i Rekom, Frederik Mygind i en e-post.