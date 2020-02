Nå har Mablis-festivalen sluppet sin første headliner

Mablis bekrefter i en pressemelding at Gabrielle er klar for festivalen.

– Gabrielle har en haug av fans i Stavanger og publikum har spurt etter henne siden vi startet Mablis, sier markedsansvarlig Kristine Grude Nesvik i pressemeldingen.

Mablis 2020 arrangeres 12. og 13. juni.

34-åringen fra Bergen ble kjent over hele landet etter at hun ga ut megahiten «Ring meg» i 2011. Hun står også bak flere andre hits og landeplager som «Fem fine frøkner», «Mer», «September», «Mellom skyene» og «Eg lover».

I høst ga hun ut albumet «Snart, Gabby». Nylig fortalte hun til P3 at det hele er et slags oppgjør med å være et sted mellom ung og voksen. Aftenbladet ga albumet terningkast 4.

Nylig ble det også klart at Gabrielle spiller på P3 Gull den 30. november. Her er i tillegg Stavanger-artisten Isah nominert i kategorien årets nykommer.

Mablis har blitt arrangert årlig i Vålandskogen siden 2016. I år spilte artister som Boy Pablo, Big Bang, Anna of the North, Fay Wildhagen og Kvelertak.