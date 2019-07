Sunny åpner vegetarvennlig kafé i Stavanger

Funky Moustache er det nyeste tilskuddet til mat- og drikkebyen Stavanger.

Eier Sunny Gjomakaj er fra Australia og har de siste månedene jobbet på spreng for å få Funky Moustache i Sølvberggata på beina. Nå har de innkjøring og er straks klare for «offisiell åpning».

– Akkurat nå har vi en mindre meny, ettersom mange tilbydere av råvarer har ferie. Men målet er å presentere en rik meny med veganske og vegetariske alternativer, slik vi gjorde i Melbourne, forteller Sunny.

Tor-Arne Vikingstad

Satser på juice og smoothie

Sunny er fra Australia, hvor han hadde en restaurant på populære Fitzroy Street i Melbourne.

Byen er et populært reisemål for vegetarianere og veganer, med et bredt utvalg for av plantebaserte restauranter og sjapper. Sunny sin restaurant var en av dem, med selveste George Calombaris fra Masterchef Australia som kokk.

Vurderer kengurukjøtt

Men Stavanger er en hard nøtt å knekke. For å overleve må man helst ha kjøtt på menyen, forteller Sunny. Han har tidligere forsøkt å importere kengurukjøtt til Norge, uten hell.

– Kengurukjøtt er faktisk veldig sunt, med lite fett. I Australia er det for mange av dem, så det er en veldig populær rett, forteller Sunny, som ikke har fått lov til å importere kenguru av myndighetene. Enda, forteller en lattermild Sunny.

Tor-Arne Vikingstad

Ønsker kunst fra studenter

Sunny liker kunst. Han håper studenter og unge kreative sjeler vil bruke veggene på Funky Moustache for det de er verdt.

– Vi har en gigantisk bakgård, så vi håper å ha DJ-kvelder og lignende der. Jeg håper studenter og unge kunstnere vil ta kontakt, så vi kan ha dem som DJ-er eller henge kunsten deres på veggene. Det hadde vært så kult, forteller Sunny.