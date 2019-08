Prisguide: Her får du billigst øl på byen

Okei, som regel får du faktisk 0,4 liter når du ber om en halvliter, med få unntak. Prisen på et glass kan likevel variere ganske mye alt ettersom hvor i byen du setter deg til rette. Den varierer også etter tidspunktet du går i baren.

Vi har derfor tatt en sjekk med alle barer og utesteder vi har kommet over i Stavanger og Sandnes, for å se hva de tar for den billigste «halvliteren».

Det er forresten greit å være obs på at flere av nattklubbene listet opp under tar inngangspenger - såkalt «cover charge» (CC) - i døra, og at øl-prisene hos de uten CC derfor kan være noe høyere hos enkelte.

Ha også i bakhodet at det gjerne koster litt ekstra hos utestedene som støtter mindre, lokale øl-aktører.

View All / Shutterstock / NTB Scanpix

Alle prisene oppgitt er for 0,4 liter, dersom ikke annet er oppgitt. Du kan sortere på sted, øl og pris ved å trykke på øverste linje i tabellen.

Skål!

Har vi glemt noen? Skriv gjerne til oss i kommentarfeltet eller send oss en e-post til tips@byas.no.

Her er ølet billigst

I snitt koster en øl i Stavanger 82,37 kroner, mens den i Sandnes er hakket billigere, med 78,74 kroner.

Tappetårnet på UiS har uten tvil den laveste fastprisen på øl, med 0,4 liter Ringnes til 39 kroner, men denne baren er kun åpen for studenter.

Ellers peker både Chevys og Gossip seg ut med 0,4 Tou til hyggelige 33 kroner, men dette gjelder kun onsdager. Hos Madame Aase får du 0,4 liter Tou til 54 kroner, såfremt det ikke er livemusikk i lokalene.

Det er flere av utestedene som har egne tilbudspriser på visse dager og klokkeslett, men hvis vi tar utgangspunkt i fastprisen på kveldstid så er det tre utesteder som har billigst øl om du kjøper en 0,4 liter. Bar Bache, Munken og Petite har alle 0,4 liter øl til 69 kroner.

Old Irish Pub selger kun øl på 0,5 liters glass, for 79 kroner. Det betyr at prisen for 0,4 liter øl hos dem blir enda lavere: 63,20 kroner.