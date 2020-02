Planlegger ny festival på travbanen for 40.000 besøkende

Festivalen, som foreløpig går under navnet «Syttende festivalen», skal etter planen arrangeres på Forus travbane 16. og 17. mai.

Byas har fått innsyn i søknaden som nå er til behandling hos Stavanger kommune. Arrangøren skriver at det blir konserter med verdenskjente og håndplukka stjerner innenfor sjangrene hip hop, pop og EDM (electronic dance music).

Budsjett på flere millioner

Det er Nova live og Starstruck Agency som står oppført som arrangører.

Asle Klungland er mannen bak Nova-konseptet, som har en nattklubb på Strandkaien i Stavanger sentrum med samme navn. Fra før driver han også en bensinstasjon og jernvarehandel på Hauge i Dalane, samt utestedet Crazy Piano på Bryne.

Daglig leder i Starstruck Agency er Stavanger-DJen Labinot Ramaj. For et år siden signerte han platekontrakt med Spinnin’ Records, et av verdens største plateselskap innenfor sjangeren EDM.

Ifølge søknaden har festivalen et budsjett på et tosifret millionbeløp.

Byas har vært i kontakt med arrangørene, men ingen av dem ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Jon Ingemundsen

Vil toppe Bieber-konserten

Forus travbane ble brukt som konsertarena for første gang da countryartisten Alan Jackson spilte for 13.000 mennesker i 2011.

I juni 2017 var det den kanadiske superstjerna Justin Bieber sin tur, da foran ca 30.000 publikumere.

Dette ønsker arrangørene nå å toppe - og de ser for seg besøkende fra hele landet. Ifølge søknaden skal 40.000 billetter legges ut for salg.

Arrangøren peker på at «hele Norge» er ute og feirer 16. og 17. mai, noe de tror kan øke interessen for arrangementet.

Verdenskjente artister blir det største trekkplasteret, men arrangørene skriver at de også ønsker å fronte nasjonale og lokale artister.