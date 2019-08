Rekordmange publikummere kommer til Utopia i år

– Ja, det blir ny besøksrekord, bekrefter Svendsen fornøyd.

Når Byas treffer ham torsdag ettermiddag, er det rundt 1000 festivalbilletter igjen. Festivalsjefen forventer rundt 9500 besøkende i amfiet utenfor Stavanger konserthus både fredag og lørdag.

Årsaken? En omprofilering, mener festivalsjefen, som samtidig innrømmer at den ikke gikk helt etter planen.

Fakta: Utopia Festival i amfiet utenfor Stavanger konserthus. Arrangeres 23. og 24. august. Ble arrangert for første gang i 2017. Årets festival er den tredje i rekken. Festivalen venter 19.000 publikummere i år. Det blir ny besøksrekord. I år spiller artister som Karpe, Sebastian Ingrosso, Zara Larsson, Dagny, Unge Ferrari, Postgirobygget, Isah og Stavangerkameratene.

Motsatt effekt

I februar gikk Utopia-festivalen i blått i alle sine kanaler.

Etter et par dager med «tekniske utfordringer» (les: PR-stunt), dukket en ny versjon av Stavanger-festivalen opp. Nå skulle ikke Utopia lenger assosieres med en mørk teknofestival, men heller betraktes som en lys sommerfest.

Samtidig viste statistikken at rogalendingene ikke var så gira på å dra på Utopia som festivalsjefen først trodde. I fjor var kun 60 prosent av festivalpublikumet fra Rogaland, resten var tilreisende fra andre byer.

Flere lokale artister kunne være en god løsning, tenkte festivalledelsen, som i år har hanket inn både Stavangerkameratene og Isah.

– Men statistikken viser at kun 50 prosent av gjestene våre i år kommer fra Rogaland, sier Svendsen.

– Så effekten er egentlig motsatt?

– He he, ja, men billettsalget øker, så det er jo kjempebra, sier Svendsen, som forteller at de fleste tilreisende kommer fra Oslo og Akershus.

Kristian Jacobsen

Rigging

Dørene åpner klokka 15.00 på fredag, men det har vært hektisk aktivitet på området siden mandag.

Da startet selve riggingen av festivalområdet. Rundt 30 personer er i sving for å få i stand den tredje utgaven av Utopia.

Nærmere halvparten jobber med å få i stand sceneproduksjonen.

– Det meste står klart nå. Både lys, lyd og bilde, forteller produksjonsleder Espen Andersen fra firmaet Konsertsystemer.

Det er ikke bare folk med hjelmer og klatreseler i amfiet, også besøkende i uniform var innom for en liten sniktitt.

– Vi blir litt kjent med området før vi skal være her i helga. Så skal vi ha en befaring i morgen, slik at vi er sikre på at alt er som det skal, sier politiførstebetjent Øyvind Sveinsvoll.

Kristian Jacobsen

Fra EDM til populærmusikk

Festivalen ble arrangert for første gang i 2017. I løpet av tre år har Utopia gått gjennom flere endringer. Ikke bare på musikk- og designfronten, men også når det kommer til selve avviklingen.

– Det å gå på festival i dag handler mer om en totalopplevelse enn nødvendigvis visse artister, sier Svendsen.

Festivalbudsjettet er det samme som før, rundt 14 millioner kroner. I stedet for å investere tungt i artister, satser Utopia heller på å få til en sømløs festivalopplevelse.

Det kan være å investere i nettilgang til publikum, utvide området med flere tilbud, eller utbedre toalettfasilitetene.

Du trenger ikke nødvendigvis det største av det største innen EDM-sjangeren når publikum sier ja til et spekter som strekker seg fra Karpe til Vassendgutane.

– Det er en helt annen musikkverden nå, sier festivalsjefen.

– Betyr det at det er vanskeligere å arrangere festival nå enn tidligere?

– På sett og vis, men samtidig som noen dører lukkes, er det andre som åpnes. Vi har mange flere artister å velge mellom nå som folk har en bredere musikksmak, sier Svendsen.

– Dere markedsførte dere først som en EDM- og pop-festival. Hva vil du kalle dere nå?

– Populærmusikk er vel sjangeren i år, sier Svendsen og humrer.