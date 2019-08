TankenBilen føler seg mobbet ut av Torget

Etter å ha stått ett år på venteliste, fikk TankenBilen i mars endelig innpass som food truck på Torget nattestid.

Nå har imidlertid daglig leder Joar Skorpe valgt å slutte med salg av nattmat på Torget av to grunner:

De fikk ikke være med på deler av festen på Torget i juli på grunn av mat- og miljøprofil.

TankenBilen har ikke fått lov til å endre matkonsept.

Skorpe skriver i et åpent brev til Stavanger kommune at han føler seg regelrett mobbet ut av Torget.

– Da utelivsbransjen og sentrum har stengt meg ute fra de beste dagene i hele året på Torget, ja, da går dette på psyken, skriver Skrope.

Plassen var tatt – måtte snu

Etter ett år på venteliste for å selge fisk og pommes frites på Torget, åpnet en mulighet seg da Wrap & Roll ble slått konkurs. I april inngikk Tanken en årskontrakt med Stavanger kommune om å selge mat i Stavanger sentrum også på nattestid, utenom når det er spesielle arrangement.

En viktig motivasjon var ifølge Skorpe at matsalget på Tanken Bensinstasjon i Løkkeveien var gått ned.

Men da TankenBilen skulle kjøre inn 26. juni var plassen opptatt. Der sto det to biler som solgte pølser og gresk mat. Grunnen er arrangementer i sommer, som Fjåge i Vågen, hvor TankenBilen ikke får være med.

– Da vi kom for å rigge opp, fikk vi beskjed om at vi måtte snu. Vi hadde ikke fått informasjon fra noen, forteller Skorpe til Byas.

– Det handler om miljø og råvarer

Kathrine Sørnes fra Stavanger Sentrum AS presiserer at TankenBilen ikke er med fordi de ønsker et helhetlig konsept på deres arrangementer i sommer.

Der mener hun at Tanken ikke når helt opp.

– Kriteriene er basert på miljøprofil, plastbruk, utseende, råvarer og at maten skal være så lokal som mulig, forteller Sørnes.

For TankenBilen innebærer det at de må overlate plassen sin til noen andre hver onsdag i juli på grunn av arrangementet Fjåge i Vågen.

– Miljøkriteriet handler om å minske plastforbruk og bruk av lokale, ferske råvarer. Dessverre har Tanken et konsept som ikke passer helt med vårt og det Stavanger kommune har vedtatt, fortsetter Sørnes.

Joar Skorpe beskriver begrunnelsen som tullete.

– Potetene våre kommer fra lokale produsenter, dressingen er hjemmelaget og fisken kommer fra Stabburet. Når vi ikke får stå de beste dagene i året, så trekker vi nattsalgplassen vår på Torget, forteller Skorpe, som presiserer at TankenBilen fortsatt vil selge mat på dagtid.

Fikk ikke endre konsept

Da det ble klart at TankenBilen skulle få selge mat på Torget, var daglig leder Joar Skorpe klar i sin tale.

– Vi må ha noe ikke alle andre har, sa Skorpe til Byas i mars.

Men da foodtrucken ankom Torget, ble det oppdaget en utfordring. Der var det nemlig allerede en matbil som solgte fisk og pommes frites.

I et forsøk på å passe inn i mat- og miljøprofilen til Stavanger Sentrum, ville Skorpe endre menyen. Opprinnelig skulle Skorpe servere «fish’n chips», ettersom dette var konseptet Skorpe og TankenBilen søkte på og fikk innvilget av kommunen.

Nå ville Skorpe derimot gå over til å servere kylling eller taco, men da var det ifølge Stavanger kommune ikke mulig for TankenBilen å endre konsept.

– Jeg har ingenting imot Stavanger kommune, de er ryddige folk som følger retningslinjene som politikerne har satt. Det er bare synd at det er så lite plass til fleksibilitet til de som skal drive næring i sentrum. At kommunen sier nei til omstilling, gjør at vi i tidlig fase må innse at det ikke vil være overlevelsesdyktig, sier Skorpe.

– Dette må vi undersøke nærmere

Selv om flere var skeptiske da Stavanger kommune lyste ut fire plasser til matbiler på Torget, var det et enstemmig bystyre som bestemte seg for å videreføre ordningen for to nye år i 2019.

Leder for kommunalstyret for miljø og utbygging, Per A. Thorbjørnsen stiller seg undrende til at Skorpe ikke har fått lov til å endre konsept.

– Det er lite i retningslinjene våre som tilsier at det ikke skal være mulig å være fleksible og ha variasjon i maten på Torget. Dette må vi undersøke nærmere, forteller Thorbjørnsen.