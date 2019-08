Utelivsguide til Stavanger og Sandnes: Her er områdene du bør vite om

Enten du er ny i regionen, eller det er lenge siden du har testet utelivet - her er en oversikt du kan navigere etter.

Vi har tatt for oss de ulike hovedområdene for utelivet, og i mengden av barer og nattklubber plukket ut et par kandidater for kvelden fra hvert område.

Vågen

Selve hovedarenaen for utesteder i Stavanger. Her ligger barer, puber og nattklubber tett i tett, langs begge sidene av Vågen. Noen har vært der i flere tiår - andre er nye i år. Vi tør å påstå at det langs Vågen er noe for enhver smak.

Strandkaien-siden kan blant annet skilte med Uvisst, et av de nyeste stedene på denne siden av Vågen. Her har eierne gått for en «jungel slash 80-talls retrostil» med sebramønster og masse planter. Musikken som spilles skal være folkelig, med alt fra ABBA til Queen til Nicki Minaj.

Tiårsjubilanten Alf & Werner har flere etasjer å boltre seg på, og du kan bevege deg fra en drink i baren på bakkenivå til dansegulv og lounge øverst i bygget. Nattklubben byr også på livemusikk.

Nattklubben Cocktailfabrikken holder til i det gamle Tango-bygget. Ikke overraskende kan du her få cocktails, som du kan drikke på takterassen med panoramautsikt.

I et av de gamle sjøhusene på Skagenkaien-siden av Vågen finner du den gamle klassikeren Beverly Hills Fun Pub - eller Beverly, som de fleste sier. Enten det er ukedag eller helg, er det alltid folk her, og du er nesten garantert å komme i feststemning.

Her er det riktignok ikke inngang fra sjøsiden, men Champs Sportsbar ligger også i «lysløypa». Etter klokken 22 i helgen må sportsbarfølelsen vike for dansegulv og DJs.

Heidi’s Bier Bar er en nykommer i byen, og lover afterskistemning året rundt. Det er plass til at 750 gjester kan få feste til oktoberfest-temaet i de gamle Hall Toll-lokalene.

Fargegata

Strengt tatt heter den vel Øvre Holmegate, men etter at husene ble malt i all verdens farger for fjorten år siden, har gata (naturlig nok) gått under navnet Fargegata.

Gågata er populær blant de fleste, og her er det fint å ta seg en drink både tidlig og sent på kvelden. De fleste utestedene har også åpent på dagtid, men etter hvert tar ølsalget gradvis over for cappuccino og bakverk.

Bøker og Børst er den eldste baren i gata, og er et sted hvor man kan snakket med venner uten at det er for høy musikk. Lørdag er «partykveld» med dansegulv og vinyl-DJ eller konsert.

Liker du pølser, kan Cirkus være stedet å gå, særlig hvis du også vil ha et stort utvalg i øl. Det store lokalet har plass til mange, og som ellers i Fargegata, kan man sitte ute også.

Tanken bak Hanekam rett over gata, var å ta Fargegata inn mellom fire vegger. Baren prøver å spre en positiv vibe, og lokalet er innredet i ulike temaer - fra surfing til rock n’ roll.

Stavanger Øst

Også utenfor sentrumskjernen i Stavanger har det de siste årene dukket opp utesteder man kan hygge seg på. Følger du Pedersgata fra byen, ender du til slutt opp i et av byens hippeste områder.

Først ute med å åpne dørene i denne delen av byen var Øst. Håndverksbrygg er spesialiteten, og du kan også bestille mat fra Fortou hit. De gamle murveggene kan huse 120 gjester, og det er plass til like mange ute - hvor man har utsikt til sjøen.

Tako serverer (som du kanskje gjettet) meksikansk mat, men har også bar som har spesialisert seg på drinker. Eierne har ønsket å skape et hyggelig og koselig sted, som samtidig er industrielt og røft.

En nykommer på denne kanten blir Gimlet. Gutta bak Pjolter og Punsj i sentrum skal starte opp en ny bar i Ryfylkegata, hvor planen er å spille britisk musikk fra 60- og 70-tallet. De håper også å kunne servere «verdens beste gin tonic» i slutten av august.

Sandnes

Bor du ikke i byen, kan du jo ta toget i et kvarter fra Stavanger for å oppleve noe nytt på utelivsfronten? Noen mener det er ganske senka skuldre i Sandnes, og at det er en laid back holdning.

Melkebaren har beskrevet seg selv som en ølbar for folk flest, og kan skryte av 31 tappelinjer og over 300 sorter øl. Baren ønsker å være et sted med sjel.

Cocktailbaren Petite henvender seg hovedsaklig til kvinner, men også menn får lov å komme inn. Utestedet har blant annet faste kvelder med stand-up, og vil du starte tidlig, kan du gjøre det med boblelunsj her.

En bar med 18-årsgrense er Pontus, som byr på fotball på storskjerm, shuffleboard og spill, i tillegg til dj og musikk. Volumet går opp etter kl. 22, og utestedet satser på billig pils.

Rockebaren Tribute har konserter opptil et par ganger i uken, og med plass til 180 publikummere, kommer man tett på artisten. Mandag til torsdag er det studenttilbud, og her kan du også spille biljard.

Vil du på nattklubben som blant sandnesfolket visstnok går under navnet «kjellaren», er Saturn stedet. De lover god stemning og DJ.