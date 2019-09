Dette kan du gjøre i helga!

Denne guiden gjelder fra onsdag 11. september til søndag 15. september 2019.

Vinkontoret-bursdag + Egget

Hva: Bursdagsfeiring med noko attåt Hvor: Vinkontoret, Stavanger Når: Onsdag, kl. 22

Jada. Helga starter tidlig! Vinkontoret fyller to år i år og har derfor invitert restauranten Egget inn for å diske opp litt godsaker til folket!

Arrangøren skriver: «Vi serverer mat så lenge lageret rekker! Kom for et digg måltid utover kvelden!! Om du bare vil komme og snakke piss gjør du det også.» Good to know!

Pia Myrvold: Time Machine III

Hva: Kunstutstilling Hvor: Skur 2, Stavanger sentrum Når: Hele uka. Utstillingen er åpen for publikum kl. 10 - 20 onsdag og fredag, 10–17 torsdag, 15 - 18 lørdag og 10 - 23 søndag

Kunstneren Pia Myrvold er klar med sin utstilling «Time Machine III». Det blir ikke bare vanlig utstilling, men også performance, foredrag, DJ og yoga(!).

Fullt program får du her!

Social Media Days Stavanger

Hva: Konferanse Hvor: Tou, Stavanger Øst Når: Torsdag, kl.10

Nysgjerrig på hvordan du kan bruke sosiale medier for å nå flere? Kanskje først og fremst rettet mot bedrifter og organisasjoner, men det blir garantert interessant.

Konferansen har som mål å presentere topp foredragsholdere og være en viktig møteplass for alle som jobber med og er opptatte av sosiale medier, skriver arrangøren selv.

Second hand-shopping

Hva: Gjør et bruktkupp Hvor/når: Fretex Mariero (torsdag, kl.16) og Nytorget (lørdag, kl.10)

Shopping med god samvittighet? Ja, takk! Torsdag arrangerer Fretex på Mariero kundekveld, med halv pris på alle brukte klær mellom 16 og 18. Og på Nytorget går et av de siste lørdagsmarkedene av stabelen.

LES OGSÅ:

Karaoke @Pontus

Hva: Karaokekveld Hvor: Pontus, Sandnes Når: Torsdag, kl.20.00

Utestedet Pontus i Sandnes drar i gang «Torsdagsklubben» - og først ut er karaokekveld. Så det er bare til å finne fram hårbørsten og varme opp de stemmebåndene me litt do-re-mi-fa-så!

«Blondey - a picture of youth»

Hva: Utstilling Hvor: Tou, Bruksrommet, Stavanger Øst Når: Vernissage torsdag, kl.19. Åpningstider utstilling fredag - søndag (kl.12 - 16)

Fotograf/kunstner Preben Holst arbeider med mennesker og identitet, med et særlig fokus på unge menneskers liv. Utstillingen er sentrert rundt videoarbeidet «Blondey», en collagefilm med korte filmklipp av gutter i ulike faser av tenårene, skriver arrangøren.

Med dette arbeidet ønsker Holst å få oss til å tenke over det bildet vi setter opp for andre og det bildet vi setter opp for oss selv, hvordan vi gjerne vil bli sett og lagt merke til. Skjønner?

Metrocon 2019

Hva: Cosplay-event Hvor: Stavanger Forum Når: Lørdag og søndag

Til helga går Metrocon 2019 av stabelen hvor både store og små cosplayere er invitert. Her blir det alt fra Frost-Elsa og japans animé til superhelter og GoT-karakterer!

Det vil bli konkurranser, stands, paneler, brettspill, VR, LAIV og masse mer, lover arrangøren. Arrangementet er rusfritt.

Sjekk ut denne videoen fra Metrocon i fjor:

To og en halv mann

Hva: Komi-show Hvor: Stavangeren Når: Fredag, kl.20

Mohammed Basefer, Karsten Blomvik og Jan Rune Holdhus inviterer til det som skal være en «lettbeint forestilling med innhold av satire, masse aktualitet og pirkete minoritetshumor». Intet sted for deg som lider av politisk korrekthet, altså.

Livepodcast «Fotballklubben»

Hva: Innspilling Hvor: Stavanger Sportscafé Når: Fredag, kl.19

Thomas Aune og Aleksander Schaus «Fotballklubben» har hevet seg på hjul og besøker nå fotballelskere rundt i Norge med en live podkast. Det loves den «vanlige blandingen» av anekdoter, gjester, idiotiske frisyrer, Tysklands- elskende engelskmenn og verdens styggeste fotballsanger, samt aktuelle gjester. Det vil også bli satt av godt med tid til spørsmål fra publikum i salen. 18 års-aldersgrense.

Tommy Tokyo @SandnesBrygge

Hva: Konsert Hvor: Sandnes Brygge Når: Fredag, kl.19.30

Han er kjent som frontfigur, låtskriver og motor i bandet Tommy Tokyo and Starving for My Gravy. Albumet «Smear Your Smiles Back on» kom ut i 2008, og ble kåret til årets album av Aftenposten, Spellemann-nominert og gull-sertifisert. Etterpå er det blitt spellemannspris for «And The Horse Came Riderless» i 2012, og sterke anmeldelser.

Suicide Fest 2019

Hva: Konserter Hvor: Checkpoint Charlie, Tribute, Møllekjellaren Når: Fredag - søndag

10. september er den internasjonale selvmordsdagen, og tradisjonen tro blir det rockekonserter. På Checkpoint i Stavanger fredag, Tribute i Sandnes lørdag og Møllekjellaren i Bryne søndag.

Bli med oss og feire livet, er oppfordringen! Band som stiller opp i år er Uburen, Psykoblasfemi, Balle Malurt, Killing Butterflies og Panic Attack!

Stavanger Platemesse

Hva: Svært utsalg av plater Hvor: Metropolis, Stavanger sentrum Når: Lørdag, kl.10 - 16

Lørdag er det platemesse i Stavanger igjen. Hva det går i? Megastort utsalg av plater - både nye og brukte, store og små (lp, cd, dvd) + salg av andre musikkrariter. Koster 25 kronasjer å komme inn.

Utdeling av gratis bok

Hva: Gratis bok Hvor: Sølvberget, Stavanger sentrum - eller et annet bibliotek i fylket Når: Lørdag, kl.12 - 15

Rogaland fylkeskommune skal også i år dele ut gratis bok. Denne gangen er det 30.000 gratiseksemplarer av boka «Skamløs» som skal ut til fylkets innbyggere. Boka er skrevet av Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Nesrine Srour - aka «De skamløse jentene».

De siste årene har de smalet inn historier fra jenter som har følt negativ sosial kontroll på kroppen. I «Skamløs» diskuterer de hvordan det er å bli begrenset, korrigert og skambelagt - og deler sine egne erfaringer.

50 Shades of Trump

Hva: Foredrag Hvor: Spor 5, Stavanger sentrum Når: Lørdag, kl.12.30

Donald Trump. En mann det er klin umulig ikke å mene noe om! På lørdag kommer de to tidligere USA-korrespondentene Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen til Stavanger.

De vil belyse – om ikke femti – så mange nyanser av Donald Trump. Hvem er han, denne politiske anti-politikeren som «elsker» vanlige amerikanere og «hater» det han mener er en korrupt elite i hovedstaden?

Filippinsk pop-up restaurant

Hva: Unik restaurantopplevelse Hvor: St13, St. Olavs gate 13, Stavanger Når: Lørdag, kl.18–23, reservations only!

Hun skal til København, Berling, Wien og Milano. Men aller først går altså turen til Stavanger.

Yana, grunnleggeren av Salo series - en «flyttbar» filippinsk restaurant, kommer til Norge for første gang. Maten serveres Kamayan-style, som betyr null kniv, gaffel og tallerken. Maten blir servert på bananblader og spises med hendene. Plass må bookes på forhånd.

Yana og konseptet har fått omtale på av The New York Times , hvor hun forteller at målet er å besøke alle verdens hjørner.

Frislipp @Tou

Hva: Minikonserter Hvor: Tou, Stavanger Øst Når: Lørdag, kl.20

nyMusikk Stavanger innvier den eksperimentelle konserthøsten med fire mindre konserter på rappen på én kveld. Musikerne får en god halvtime hver. De deltakende er: Propan vokalduo Per Zanussi / Lene Grenager / Tanja Orning Vilde&Inga Hans-Kristian Kjos Sørensen Propan Natali Abrahamsen Garner – vokal&effekter / Ina Sagstuen – vokal&effekter.

Erlend Osnes: Sjikane

Hva: Komedie Hvor: Stavangeren Når: Lørdag, kl.21

Her loves det nordnorske gloser og en filterfri Erlend Osnes. I showet «Sjikane», tar han for seg polariseringen i samfunnet, fenomenet krenke-fest og sjikanering, der ord blir mer alvorlig enn handling. Er det mangel på raushet og kjærlighet som stadig skaper mer krenkelse og diskusjoner om «ingenting» i samfunnet?

Eller hva med en prat om pung? Osnes, værsågod:

Soppkontroll

Hva: Gratis sjekk Hvor: Mostun natursenter, Stavanger - Rogaland Arboret, Sandnes Når: Søndag, kl.14

Yes, nå er det sopp-sesong! Synes du sopp er digg, er det bare til å ta en tur i skauen og hamstre inn på godsakene. Men du vil selvfølgelig ikke ha noen av de giftige variantene, så ta deg en tur innom soppkontrollen før du fyrer opp steikepanna! Det vil blant annet være gratis soppkontroll ved Mostun natursenter og Arboret på søndag.

Noe du synes mangler? Del det med andre lesere i kommentarfeltet under.

Sjekk også ut Aftenbladets kalender: detskjer.aftenbladet.no!

Hver uke presenterer vi et utvalg av det som skjer i byene med i våre anbefalinger for helgen. Send gjerne tips om hva som skjer innen tirsdag - til tips@byas.no!