På lørdag blir det fest på plenen ved Valberget

Café Sting og eventbyrået Upbeat Management slår sine arealer og platestifter sammen og inviterer til dans der hvor det grønne gror, et lengdehopp unna Valbergtårnet.

For å skape noe nytt, ifølge arrangørene.

Fra Rådhusplassen til plenen

Øivind Ekeland og Café Sting var på utkikk etter noe nytt på sommerens program.

– Han hadde oss på «Hallo!», bedyrer Øyvind Rasmussen fra Upbeat. Han tar telefoner, lager lister, spiller musikk og arrangerer powwows med sine medsammensvorne, og blir også å finne bak en spak på lørdag.

Sergio Do Carmo, aka DJ Taste-It har snurret plater mot betaling rundt om i det ganske land i en årrekke, og har de siste ti årene bygd og bodd i Stavanger.

– Sergio blir marineringen mellom biffene på lørdag, smiler Rasmussen.

Og biffene er ingen ringere enn Lauren og Abelone Melesse. Førstnevnte opptrådte nettopp på VG-listeshowet på Rådhusplassen og er signert til Warner Music.

– Måtte trekke i noen tråder, forklarer Rasmussen. Warner likte konseptet vårt. Knirkefritt.

– Apropos knirkefritt, sier Do Carmo. Abelone Melesse er en lokal artist som allerede har masse erfaring fra scener verden rundt og som har samarbeidet med store norske artister som blant andre Kaveh.

Fredrik Brimsø

– Go green or go home!

Stavanger er ikke akkurat kjent for å være et undertallsfenomen når det gjelder festivaler og events. Vær og vind ser ut til å spille på lag, og billetten koster godt humør.

– Hvordan får dere folk inn på plenen?

– Det blir vel litt god gammeldags torpedovirksomhet, ler Do Carmo.

– Word of mouth, korrigerer Rasmussen.

– Du må ha en mentalitet som sier at hver fest skal være den beste festen. Gjør du det med hjertet, så kommer folk, topper Ekeland.

Festen begynner på plenen på ettermiddagen og flytter seg innomhus ved mørkets frembrudd. Ekeland fyrer opp grillen.

– Ey, gidde du få med at eg ska ha veganske grill? Go green or go home!

Tropisk storm med mulighet for forlengelse

På plenen arrangeres for første gang på lørdag. Woodstock nummer to, om man skal ta Øivind Ekeland på ordet. Om det blir den siste turen på tunet, er neimen ikke sikkert.

– Dette er et skambra område. Når beanbagsa ruller ut i alle regnbuens farger og musikken dundrer ut av høyttalerne – da er livet verdt å leve, avslutter Ekeland.