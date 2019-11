Bellies åpner i Pedersgata: – Utfordringen er å få gjestene hit, maten har jeg klokketro på

I over halvannet år har Ohna fulgt utviklingen til restauranten. Fra en idé, til en tegning, til et ferdig lokale. Onsdag ettermiddag kan han endelig åpne dørene for publikum.

Han er over de verste hindrene, men er smånervøs over den største kneika av dem alle: Motbakken i Pedersgata.

Den får han ikke gjort noe med. Dette hinderet er det gjestene som må passere.

– Nå kom Panzanella, og neste år flytter K2 inn i Pedersgata. Vi håper det kan hjelpe folk over humpen og vi får enda flere matinteresserte folk til gata, sier han.

Nye tider

Du vet at du er langt øst i Pedersgata når husnumrene begynner å bli tresifret. Likevel mener eierne at spisestedets største utfordring kan bli snudd til restaurantens største fordel.

– Vi har et fantastisk lokale som vi tror kan bli en destinasjon. Den største utfordringen er å få gjestene hit, maten har jeg klokketro på, sier Ohna.

Dette blir byens eneste helveganske restaurant. På menyen står blant annet hummus, baba ganoush og tabouleh. Det veganske konseptet har Ohna prøvd seg på tidligere. I 2007 startet han opp restauranten Resept i Østervåg.

Han la ned etter tre og et halvt år. Markedet var ikke der, men det har forandret seg nå, mener han.

– Hele verden har endret seg radikalt. Det ser du på vareutvalget i butikken, på nyhetene, og oppmerksomheten knyttet til matsvinn, dyrehold og matproduksjon, sier Ohna.

Ny læretid

Nei, det er ikke «kaninføde» og «gress» som står på menyen. Slike spydigheter gidder han ikke svare på lenger, da ber han heller kritikerne smake på maten.

Bellies ønsker å opplyse, vise og utfordre. Hvilke muligheter finnes i de forskjellige råvarene og hvordan kan en gulrot i det hele tatt smake så godt?

Denne gangen skal ikke Ohna stå på kjøkkenet. Med seg på laget har han fått inn kokkene Tony Martin, Chad Cabral og Mats Risvik. Duoen har erfaring fra restauranter som Re-Naa, Tango, Egget og N.B. Sørensen.

– Dette er et drømmescenario. Endelig kan jeg begynne å «nørde» igjen. Det blir som å starte læretiden på nytt med en helt annen erfaring i bunn, sier kjøkkensjef Martin.

Det er første gang han utelukkende skal jobbe med veganske råvarer. Det meste han har lært og jobbet etter, kaster han ut av vinduet. Nå skal han suge til seg ny kunnskap.

– Jeg kunne startet i Nordsjøen og tjent det dobbelte av hva jeg gjør her, men vi ønsker å lage noe helt nytt i stedet for. Det sier litt om troen jeg har på dette prosjektet, sier Martin.

Lokalt og gjenbruk

I forbindelse med utbyggingen av boligområdet Vindmøllebakken, har Bellies tatt over lokalene til den gamle hermetikkfabrikken Union Canning.

Mursteinen på innsiden var så fin at håndverkerne har gjort sitt beste for å bevare den. Ellers er mye av inventaret hentet fra nabolaget.

Lysarmaturen i taket er laget av en stålkonstruksjon som vanligvis bruker til å frakte kajakker. Disse fikk Ohna av Stavanger Kajakklubb. Stilken og Strøm, som holder til på Hermetikken, har tatt seg av plantene. Serviset kommer fra Odd Standard.

–Både Stilken og Strøm og Odd Standard leverer et produkt i verdensklasse, dette har vi rett utenfor døren. Det er helt fantastisk. Det var ikke vanskelig for oss å velge lokalt, sier han.

Ohna forteller at Bellies først åpner som «Bellies Beta», så dukker fullversjonen opp etter hvert.

– Ingen av oss har bygd restaurant tidligere, vi vet ikke om menyen fungerer eller hva gjestene vil ha. Så vi er nødt til å tilpasse oss underveis, så vi håper publikum er tålmodige med oss i begynnelsen, sier Ohna.