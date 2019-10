Skjenkested i Fargegata klager på tildeling av prikker

Hendelsen fant sted ved Fri Bar i Fargegata under Gladmat-festivalen 24. juli, viser dokumentet Byas har fått innsyn i.

Skjenkekontrollen ble oppmerksom på en vennegjeng på fem som prøvde å komme inn på ulike utesteder i Øvre Holmegate. Mennene i 20-årene ble nektet inngang ved to ulike utesteder, årsaken var for høyt beruselsesnivå blant flere i gruppa, skriver kontrollørene i sin rapport.

Skjenkekontrollørene la særlig merke til én person i gruppa, og mente han var overstadig beruset. I rapporten står det at: «Han var meget sløv i blikket, sjanglet når han stod i ro, gikk ustødig og med støttesteg». Likevel fikk han og de andre vennene innpass av en ordensvakt ved Fri Bar.

Snøvlet og drakk

Inne på utestedet fikk vennegjengen kjøpt øl. Fra et annet bord observerte skjenkekontrollen at mannen fortsatt var sløv i blikket og stadig tok hendene mot ansiktet.

«Talen hans var da snøvlete og han falt til tider ut av samtalene. Gjesten var åpenbart påvirket av rusmidler. Det ble observert at han drakk alkohol», står det i rapporten.

Etter et kvarter tok kontrollørene kontakt med skjenkeansvarlig ved utestedet for en oppsummeringssamtale. En rapport ble sendt til kommunen hvor juridisk avdeling kom fram til at hendelsen skulle straffes med fire prikker for to brudd på alkoholforskriften (se faktaboks).

Ble vist ut

Dette sier utestedet seg derimot ikke enig i. Daglig leder i Tørst Stavanger AS Øyvind Jakobsen, selskapet som driver Fri Bar, har valgt å klage på vedtaket.

Etter samtaler med de to ansatte som sto bak baren denne julikvelden, har det kommet fram opplysninger som han mener er sentrale:

«...den aktuelle gjesten ble fratatt pilsen, fikk refundert pengene og bedt om å forlate lokalene», skriver Jakobsen i klagen.

På bakgrunn av dette mener Jakobsen at de ansatte har tatt hånd om personen som åpenbart var påvirket i lokalet.

Kommunens juridisk avdeling mener samtidig at gjesten ikke ble vist ut raskt nok og at aktivitetsplikten dermed ikke er overholdt.

«Fri bar synes denne vurderingen er feil, ettersom skjenkekontrollen allerede hadde vurdert personen lenge før han kom til Fri Bar. Vurderingstiden og aktivitetsplikten, mener Fri Bar har blitt overholdt i dette tilfellet», skriver Jakobsen i klagen.

Byas har vært i kontakt med Jakobsen, men han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere enn det som kommer fram i korrespondansen mellom Fri Bar og Stavanger kommune. Han skriver derimot dette i en tekstmelding:

– Vi håper kommunen snur og at vi kan legge denne saken bak oss.