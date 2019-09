Sebastien og Stephane åpner ny restaurant og bar i de gamle lokalene til Ostehuset

– Du giftet deg nesten med søsteren min, sier Sebastien Patruno.

Han nikker bort på Stephane Caddeo, som med armene i kryss trekker på skuldrene og svarer med stort glis. Stemningen er lett og ledig mellom de to restaurant-gründerne. De kjenner hverandre svært godt.

Første gang de møttes var i Frankrike da de begge var tenåringer, så jobbet de på samme restaurant i Italia. Her hjemme har duoen jobbet sammen på Hall Toll, men da restauranten og nattklubben skulle legges ned, fant kompisene ut at de ville starte noe sammen.

– Vi har snakket om dette helt siden i mars, sier Patruno.

– Og hvordan er det å se det hele ta form?

– Det er skummelt, men vi tror det går bra. Plasseringen er helt fantastisk, midt i smørøyet, sier han.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Lunsj, middag og bar

I november i fjor flyttet Ostehuset inn i det gamle Norges Bank-bygget på Domkirkeplassen. Dermed ble det gamle lokalet i Hospitalsgata stående tomt.

Nå er det derimot hektisk aktivitet her nok en gang, men det er håndverkerne som får boltre seg først. Flere vegger er revet, nytt ventilasjonssystem er på plass. Det skal legges nytt gulv og en åpen kjøkkenløsning skal etter hvert reise seg midt i lokalet.

Når byggestøvet har lagt seg, skal Patruno og Caddeo diske opp retter fra sine hjemland - Italia og Frankrike. I tillegg vil det dukke opp asiatiske godbiter på menyen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det skal være et sted hvor du både kan spise og drikke, sier Patruno.

– Her får du både lunsj og middag, legger Caddeo til.

Om hverandre forklarer de at planen er å holde åpent fra morgen til ettermiddag, før Cin-Cin stenger og tar en liten pause. Så åpner spisestedet senere på dagen, klar for å ta imot middagsgjestene.

Restauranten retter seg også mot business-gjestene, og har innredet et møterom som det går an å booke til lunsjen.

– Vi har også inngått et samarbeid med Broremann Bar. De får ansvaret for baren, dermed blir det mulig for folk å ta seg en drink her før de skal ha mat eller videre på byen, sier Patruno.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi har gode sjanser

Ingen av restaurant-gründerne ønsker å si noe om hvor mye de investerer i det nye restaurant- og barkonseptet, men forteller at samarbeidet med huseier er godt.

Restaurantmiljøet i Stavanger er allerede stort og anerkjent. Et miljø som både Patruno og Caddeo har vært en del av, men hvor de nå skal stå på egne bein.

– Vi kjenner nærmest alle som jobber i restaurantbransjen i Stavanger og vi vet det er høy klasse på mye av maten som lages. Det er slik det skal være, det skal være konkurranse om gjestene og her mener jeg vi har gode sjanser, sier Patruno.

– Og når åpner dere?

– I alle fall før årsskiftet, men forhåpentligvis allerede i høst, sier han.