Fotballfesten vil tilbake til Stavanger neste år

– Fotballfeber i Stavanger var en stor suksess i fjor. Dette ønsker vi å gjenskape neste år, sier daglig leder i Fotballfeber AS, Lars Joachim Kvernrød Hagen.

I amfiet utenfor Konserthuset ble det i fjor rigget til en skjerm med like stor flate som en liten leilighet. Opp mot 50.000 mennesker besøkte Fotballfeber for å få med seg VM-kampene.

Fakta: Fotballfeber Utendørs arrangement som viser fotball-mesterskap på storskjerm og samtidig tilbyr servering av mat og drikke. Fotballfeber ble arrangert for første gang i Bergen under fotball-EM 2016. Under fjorårets fotball-VM kom arrangementet for første gang til Stavanger. I 2018 ble Fotballfeber også arrangert i Trondheim, Bergen, Kristiansand og Fredrikstad. Under EM neste år ønsker Fotballfeber å arrangere fotballfest i fem norske byer, i tillegg jobber selskapet med å etablere seg i Sverige. Fotball-EM 2020 arrangeres av 12 land og arrangeres i perioden 12. juni til 12. juli.

Nå har Hagen søkt om skjenkebevilling for et nytt arrangement i forbindelse med fotball-EM i 2020. Denne gangen ønsker Fotballfeber å bruke området utenfor Oljemuseet. Her vil det være plass til ca 3000 tilskuere.

– Vi har en god dialog med museet og vi regner med å få en avklaring tidlig i januar, det er små detaljer som gjenstår, forteller Hagen.

Museumsdirektør ved Norsk Oljemuseeum, Finn Krogh, sier at museet er positive til fotballarrangementet. Henvendelsen havnet i innboksen til Krogh allerede i slutten av oktober, og museet hadde et Skype-møte med arrangøren tirsdag denne uka.

– Vi er fortsatt i forhandlinger, men det er en stor sjanse for at vi klarer å få til dette, sier Krogh til Byas.

Skissene som har blitt overlevert både kommunen og Oljemuseet legger et stort beslag på uteområdet. Fotball-EM arrangeres fra 12. juni til 12. juli, midt i museets høysesong. Det er en utfordring, mener Krogh.

– Det første forslaget var litt vel omfattende, men vi jobber godt med å finne ut av hvordan dette kan bli, sier museumsdirektøren.

I fjor fikk arrangementet kritikk av skjenkekontrollen som mente at mindreårige enkelt kunne få tak i alkohol på arrangementet, noe arrangøren var sterkt uenig i.

Juridisk sjef i Stavanger kommune, Anita Wirak, kunne da ikke si noe om dette ville få konsekvenser for et lignende arrangement i fremtiden.

– Helt generelt på denne type problemstillinger, så følger det av alkoholloven at vi alltid må vurdere hvorvidt en søker er egnet til å få skjenkebevilling. I denne vurderingen vil man også måtte avklare og ta stilling til hvorvidt det foreligger forhold ved tidligere drift som eventuelt skal få betydning for søknaden, skrev Wirak i en e-post til Byas i fjor.

Hagen sier at dette er en problematikk som Fotballfeber tar på største alvor.

– Det er utrolig viktig å være sitt ansvar bevisst når det kommer til skjenking, dette er høyt prioritet hos oss. Vi har en tett dialog med skjenkekontrollen for å få til en løsning som fungerer bra, sier Hagen.