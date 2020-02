Denne guiden gjelder fra torsdag 20. til søndag 23. februar 2020.

«Brother and Sister»

Hva: Kunstutstilling Hvor: KinoKino, Sandnes Når: Utstillingen åpner offisielt torsdag kl.18, og vil være tilgjengelig fram til 8. mars

Ingrid Toogood fra Sola presenterer sin separatutstilling «Brother and Sister». Den tar opp spørsmål rundt tomrom og det tapte. Gjennom optiske illusjoner, skygger og speil, undersøker hun tradisjonelle maleriske problemstillinger som forgrunn, bakgrunn, flate og romlighet.

«You Are Here Now»

Hva: Utstilling, foto Hvor: Ellingsen von Krogh, Øvre Holmegate 11, Stavanger Når: Torsdag kl.19

Den norske fotografen Eivind H. Natvig levde som nomade i en toårsperiode, dro over hele landet og bodde hos både kjente og fremmede. Resultatet ble en bildeserie av Norge, fritt for klisjeer om vakre fjorder og blondiner, men til gjengjeld viser den fram et et land fullt av mørke, humor, farger og ville kontraster, ifølge arrangøren.

Over Nordpolen i mørket

Hva: Foredrag Hvor: Clarion Hotel Energy, Stavanger Når: Torsdag kl.19

Bli med polfarer Børge Ousland i et dypdykk i temaer som eventyrlyst, samarbeid, planlegging, klimaendringenes påvirkning i Arktis - og hvordan man kan overvinne det umulige.

Bedehus & Hawaii @Tou

Hva: Konsert Hvor: Tou, Stavanger øst Når: Torsdag kl.21

Den kritikerroste gitaristen og komponisten Trond Kallevåg Hansen har med seg et knippe musikere til Tou torsdag. På menyen står låter fra egen plate, «Bedehus & Hawaii». Det blir steelgitarspill med hawaiivibber kombinert med forsiktig bedehussakralitet(!).

Standup @Melkebaren

Hva: Humor Hvor: Melkebaren, Sandnes sentrum Når: Torsdag kl.21

Lineup for kvelden er: Sandnesgaukene Evind Salen og André Enoksen, Raymond Falldalen, Stavangers egen Kjetil Melkevik og Jan Gausel fra Kvernavigå!

Den store klesbyttedagen @L54

Hva: Bytt plagg du ikke bruker Hvor: L54, Sandnes Når: Fredag kl.16

Slå et slag for miljø og egen lommebok! Fredag kan du ta med sju plagg du aldri bruker og bytte dem inn i noe du faktisk ønsker ha på deg. Alle plagg blir sjekket og godkjent ved levering (undertøy og sokker tas ikke imot!). Plagg leveres inn på L54 dagen før - altså torsdagen - mellom kl. 14 og 21.

Krankupp @PåKornet

Hva: Bryggerinyheter! Hvor: På Kornet, Øvre Holmegate, Stavanger Når: Fredag - lørdag, fra kl.17

Brewski tar over kranene hos På Kornet, og det er ikke få nyheter svenskene har å bjuda på, lover arrangøren!

Pål Christensen

Grooves og hip hop-workshop

Hva: Dans Hvor: SiS Sportssenter, Ullandhaug Når: Lørdag kl.15.15

Nathalie K - som har 11 års erfaring fra bransjen kommer til SiS. Det blir både grooveklasser (uten koreografi, bare dans) og en vanlig «commercial» hiphop-klasse. Gratis for medlemmer, ellers 175 kroner for drop in-time.

Spinnin’ Sessions

Hva: DJ-kveld Hvor: Stavanger Konserthus Når: Lørdag kl.19.30

Konsertturneen Spinnin’ Sessions arrangeres for første gang i Norge. Lokale Labi Ramaj har fått med seg flere DJs for en helaften. Lineupen? Mike Williams, Mesto, LVNSCAPE + Labi Ramaj. Official afterparty blir på Nova nattklubb.

Fikk du med deg denne? Labi risikerte bot på 100.000 euro - endte opp med platekontrakt

The Groove Express & Einaras

Hva: Klubbkveld Hvor: Uvisst, Vågen, Stavanger Når: Lørdag kl.22

Øyvind Rasmussen, house & urban-DJ bosatt i Stavanger, har teamet opp med Einaras Baltrimas - aka Einaras Sax - og saksofonen hans. Sammen er de dybamitt - og det kommer til å bli et «rotteres» på dansegulvet, lover Uvisst.

Golden Core + Karavan

Hva: Konsert Hvor: Tribute, Sandnes Når: Lørdag kl.22.30, dørene åpner kl.20

Oslo-baserte Golden Core, som består av duoen Simen Jakobsen Harstad (gitar) og Johannes Tor Sandal (trommer og vokal), byr på doom, stoner metal, noise rock/progressiv metal denne lørdagskvelden. Karavan fra Jæren er support.

Doc Lello Night

Hva: Klubbkveld Hvor: Megleren Når: Lørdag kl.23

Doc Lello har tatt turen til Sandnes og snurrer plate i andre etasje hos Megleren!

Vinterferie-LAN

Hva: LAN med overnatting Hvor: Freedome Trampolinepark, Stavanger øst Når: Fredag og lørdag

Snart vinterferie (for de som driver med sånt)! Freedome arrangerer derfor LAN med overnatting. Pult, stol og wifi trenger du ikke bry deg med, men husk egen pc (kun bærbare).

Kvelertak + special guests *UTSOLGT*

Hva: Konsert Hvor: Folken, Stavanger Når: Fredag og lørdag (ekstrakonsert) - begge utsolgt! Akvariet åpner kl.18, dørene til konsertsal kl.20, konsertstart kl.20.30

Tommy Ellingsen

Er du en av de heldige som har sikret deg billett? Kvelertak har sluppet fersk plate og returnerer til Stavanger og Folken på sin kommende Europa-turné.

Offisielt «KvelerNach» på Checkpoint fra kl.22.

Det nye albumet «Splid» fikk Aftenbladets anmelder til å trille 5-er på terningen: «Kvelertak beveger seg lengre vekk fra den hardeste metallen»

Plantebyttesøndag + foredrag

Hva: Bytt og lær Hvor: Storhaug unlimited, Kvitsøygata 3, Stavanger øst Når: Søndag kl.11–14

To «plantegalne» damer - Susanne Bjerga Todnem og Margunn Ueland - inviterer til Plantebyttesøndag. Todnem er en tidligere planteseriemorder som har vokst seg grønne fingre, mens hageentusiast Ueland blogger og har gitt ut egen bok om temaet. Margunn vil først holde foredrag om hvordan du lykkes med kjøkkenhage. Etterpå blir det mulig å kjøpe/bytte til seg grønne skatter!

Sjekk også ut Aftenbladets kalender: detskjer.aftenbladet.no!

Hver uke presenterer vi et utvalg av det som skjer i byene i våre anbefalinger for helgen. Send gjerne tips om hva som skjer innen tirsdag - til tips@byas.no!