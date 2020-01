Denne guiden gjelder fra torsdag 30. januar til søndag 2. februar 2020.

Svend Brinkmann: Begrensningens Kunst

Hva: Foredrag Hvor: Clarion Hotel, Stavanger Når: Torsdag kl.19

Professor i psykologi, Brinkmann, tar et oppgjør med «valgfrihetens tyranni»; risikoen for å ende opp som evig utilfredse med det vi har, fordi vi grunnleggende tenker at det alltid er mulig å få eller ha noe annet.

Whiskeysmaking

Hva: Gylne dråper Hvor: Tribute, Sandnes Når: Fredag kl.19

Årets første smaking går av stabelen på Tribute i Sandnes. Kun 24 billetter.

car.pool + Christina Flood

Hva: Konsert Hvor: Checkpoint Charlie, Stavanger Når: Fredag kl.19

Når car.pool entrer scenen, loves det en eksplosjon av 80-tallspop og moderne rock som beskrives som «det beste sparket i magen du har fått på lang tid»! Christina Flood er support.

Svanesjøen med den Russiske Nasjonalballetten

Hva: Ballett Hvor: Stavanger Konserthus Når: Fredag kl.19.30

Fra Moskva kommer prima ballerina Liudmila Titova og resten av den russiske nasjonalballetten for å levere klassikeren «Svanesjøen».

Klubbkveld

Hva: Humor Hvor: Folken, Grottene, Stavanger Når: Fredag kl.20, dørene åpner kl.19

Standuperen Vidar Hodnekvam fra Bergen står i front for klubbkveld i Grottene. Med seg har han Anders Tangenes, Karsten Blomvik, Mohammed Basefer - aka «ørkenrottå fra Storhaug» - Anders Olsen og Thomas Sanne!

Icy Arn: Releasekonsert

Hva: Slippkonsert Hvor: Hygge, Stavanger Når: Fredag kl.21

Icy Arn slipper den ferske EP-en «Isen Smelter» på Hygge fredag. I tillegg blir det gjesteopptredener av Ålesunds store sønn Isak Shorty og våre lokale helter fra Plaster på Såret. Det loves en kveld med gode vibes og fet musikk!

Hurricane John and the Hellraisers

Hva: Konsert Hvor: Sting Nere, Stavanger Når: Fredag kl.22.30, dørene åpner kl.22

Fredag blir det live set på Sting Nere. Det blir rock fra tidligere tiår pluss egenkomponert «Stavanger rock»!

Barnebarna kafé

Hva: Teknologisk hjelp Hvor: Sandnes Brygge Når: Lørdag kl.12

Er du lei av å bli møtt med «Velkommen hjem! Vi trenger hjelp til dette, dette og dette» når du er på besøk hos foreldre/besteforeldre? Eller er du ikke helt venn med teknologien selv? Da er Barnebarna kafé på Sandnes Brygge stedet denne lørdagen.

Edle Dråper 2020

Hva: Prøvesmaking av alle slags typer alkoholholdig drikke Hvor: Clarion Hotel, Stavanger Når: Lørdag kl.13

Her blir det noe for de fleste ganer; whisky, cognac, akevitt, øl, vin, musserende, rom, gin+++ Leverandører til Vinmonopolet og lokale bryggerier er til stede, og det blir foredrag og underholdning.

Tønes uten venner (nesten)

Hva: Konsert Hvor: Stavanger Konserthus Når: Lørdag kl.20

Egentlig skulle 2020 være et år dedikert til å skrive og spille inn for Tønes. Men så kom muligheten til å gjenta dette litt nære og litt nedpå, skriver arrangøren. Tønes har derfor lagt ut på miniturné, og det blir tre konsert - Bergen, Stavanger og Oslo - på ei helg, før han forsvinner inn i studioet. Det blir Tønes uten venner - i alle fall nesten (Anne Lise Frøkedal og Frode Strømstad er med).

Tommy Fredvang

Hva: Konsert Hvor: Folken, Stavanger Når: Lørdag kl.21, dørene åpner kl.20

Fredvang er klar for å presentere sitt rykende ferske album denne lørdagen! Albumet «Har deg på hjernen» slippes i mai, men Folken-publikumet får altså en liten sniklytt!

Siselle og DJ Short cat

Hva: Klubbkveld Hvor: Hverdagsgodt, Stavanger Når: Lørdag kl.21

Duoen gjør comeback på Hverdagsgodt, og drar i gang gode, gamle hiphop, RnB & soul-låter. Advarsel: Her må trolig stol og border vike for dansing!

Stian Bye’s B-day Bonanza

Hva: Klubbkveld Hvor: Cementen, Stavanger Når: Lørdag kl.23

Det er på tide å børste støv av flosshatt og mansjettknapper, stryke ballkjolen og finne frem komfdressen, skriver arrangøren. Den trofaste klubbkrigeren og spellemannen Stian Bye har rundet 35, og det blir dermed et «aldri så lite maraton med et godt knippe både kort- og langreiste musikanter».

Kom deg ut-dagen

Hva: Utedag Hvor: Gramstadtunet, Sandnes Når: Søndag kl.10

Sandnes Turlag inviterer til den årlige «Kom deg ut»-dagen med natursti og aktiviteter for store og små. Det blir åpen kafé og mulighet for grilling.

