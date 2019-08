Kjekke ting å gjøre i helga!

Denne guiden gjelder fra onsdag 7. august til søndag 11. august 2019. ​

Fjåge i Vågen med Sigøynerorkester

Hva: Konsert med Gjertruds Sigøynerorkester, Espen Hana og THE FOURS.

Hvor: Vågen

Når: Onsdag 7. august kl. 19:00.

Stavanger Kammermusikkfestival inntar Vågen, og tar med seg Gjertruds Sigøynerorkester. Med seg har de tusenkunstneren Espen Hana som oppvarming, i tillegg til THE FOURS, fire kule rockegutter på 13 og 14 år

Sommerkurs i jazzdans og hip hop

Hva: Åpne dansekurs i hiphop og jazz.

Hvor: Steps Dansestudio.

Når: Torsdag 8. august til søndag 11. august.

Steps Dansestudio danser i gang høstsemesteret med sommerkurs. Prøv noe nytt eller dyrk lidenskapen!

Ølsmaking

Hva: Ølsmaking med lokalt bryggeri

Hvor: Nåløyet

Når: Torsdag 8. august kl. 20:00

På torsdag er det ølsmaking på Nåløyet. Hvilket bryggeri som kommer er det ikke lett å si, på grunn av reklameforbudet i Alkoholloven. Det vi kan si, er at det serveres fem forskjellige sorter øl og at det koster 250 kroner!

Sein Sommerstandup på Bryne

Hva: Standup med kortreiste komikere

Hvor: Mellombels, Bryne

Når: Torsdag 8. august kl. 20:30

Lokale komikere er best. Brynes all-star lag med Anders Olsen i spissen kan melde om svært dobbeltoppslag i Jærbladet og full fres i billettluka. Dæ blær jilt, så dei seie!

Sigrid på Sildajazz

Hva: Sigrid-konsert på Sildajazz

Hvor: Rådhusplassen, Haugesund

Når: Fredag kl. 19:00 – 22:15.

Norges store nye stjerne Sigrid kommer til Haugesund og Rådhusplassen fredag 9. august. Fri aldersgrense og altslags. Hun har ingen planlagte konserter i Stavanger fremover, men Haugesund er heldigvis bare en ferjetur unna. Madrugada spiller dagen før, Bo Kaspers Orkester dagen etter, i tillegg til mye annet jazzsnadder imellom!

Premier League sesongstart

Hva: Sesongstart Premier League.

Hvor: Din nærmeste sportspub.

Når: Første kamp fredag 9. august kl. 21:00.

Er du fotballfrelst? På fredag sparkes årets Premier League i gang, med enda flere kamper på lørdag og søndag. PS: Stavanger Sportscafé har 32 skjermer.

Yogakonsert

Hva: Breathe Music, yogakonsert

Hvor: Skur 2, Stavanger

Når: Lørdag 10 august, 16:00

En helt unik konsertopplevelse kombinert med yoga. Musikken spilles av musikere fra Göteborgs Symfoniker med Yoga Lene i spissen. Ta med egen yogamatte og nyt musikken!

Stavanger Kammermusikkfestival

Bananaskonsert

Hva: Pianokonsert og høytlesing.

Hvor: Kunsthall Stavanger.

Når: Lørdag 10. august kl. 19:00 – 22:00.

Kunsthall Stavanger byr på forvridde julesanger, pianister drevet til vanvidd av uforutsigbare metronomer, datamaskiner som prøver å ta over for menneskene, og dystopiske framtidsutsikter bak spakene på et fly. Galskap med andre ord.

