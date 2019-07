Politiet reagerer etter at folk filmet kvinne som skrek av smerte

Det var på oppdrag i forrige uke at politiet ankom et utsted i forbindelse med en ordensforstyrrelse.

Da politiet kom viste det seg at en kvinne hadde brukket en ankel og hadde behov for ambulanse. Politiet melder at hun lå på bakken og skrek, med store smerter.

Samtidig sto flere personer rundt og filmet henne.

Senere kom politiet med en klar oppfordring i store bokstaver:

«DETTE ER IKKE GREIT».

«Hvordan hadde du reagert?»

«Hun hadde så store smerter at hun lå på bakken og skrek. Samtidig sto flere personer rundt og filmet henne. DETTE ER IKKE GREIT. Det kan faktisk være straffbart å filme noen uten deres samtykke, etter norsk lov», skriver politiet i innlegget.

Videre i innlegget spør de «Hvordan hadde du reagert om noen filmet eller tok bilde av deg mens du hadde det vondt?».

Her er Politiets nettpatrulje – Sørvest klare oppfordring på Facebook:

– Nærmer seg hensynsløs atferd

I kommentarfeltet er det kommet flere oppfordringer til å bøtelegge dem som tar bilder av ulykker og hendelser.

I det originale Facebook-innlegget skrev politiet «Det er straffbart å filme noen uten deres samtykke, etter Straffelovens § 390 a». Kort tid endrer de tonen i teksten til «Det kan være straffbart å filme noen uten deres samtykke, etter norsk lov».

Advokat Jon Wessel-Aas sier til Journalisten at politiets innlegg gir et feil inntrykk, også etter endringen. I utgangspunktet blir det først snakk om straff for å ta bilder hvis det inngår i en oppførsel som minner om stalking og sjikane.

Når det gjelder den spesifikke situasjonen fra Stavanger som politiet viser til, er Wessel-Aas klar i sin tale: Om dette skjer på et offentlig sted er det i utgangspunktet ikke straffbart å filme.

– Men det er klart at hvis en tilfeldig person, mens en kvinne ligger på bakken og roper etter hjelp, velger å stikke et kamera opp i ansiktet hennes ... Da begynner vi å nærme oss hensynsløs atferd, forteller Wessel-Aas.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mener politiet går for langt

«Her skulle verken lover og regler være nødvendige. Empati og respekt for skadde og pårørende burde holde i massevis», skriver en kvinne i kommentarfeltet.

Lars Helle er sjefredaktør i Stavanger Aftenblad og tidligere sjefredaktør i Dagbladet. Han mener politiet går fort langt i å påstå at det er straffbart å ta bilder og filme på offentlig sted.

– Her skal politiet være mer forsiktige. Det er med få unntak lov å ta bilder og filme på offentlige steder i Norge. Spørsmålet om man står i veien for politiets arbeid er noe annet, det kan være straffbart, sier Lars Helle.

Rune Vandvik

Når du deler bilder eller film med personer i sentrum, må du forholde deg til personopplysningsloven. I tillegg bør du vurdere om det er etisk riktig å videreformidle bildene eller filmene.

Med apper som Snapchat og Instagram er publiseringen kun et tastetrykk unna. Helle presiserer at det ofte kan være problematisk.

– Mange er uenige i grensene og det nå vanskeligere enn før å skille mellom hva som er en privat melding og en mer offentlig publisering. Man kommer uansett ikke utenom at man trenger samtykke for å publisere en privat situasjon, gitt at det ikke er av offentlig interesse, forteller Lars Helle.

– Vi i pressen forholder oss til disse problemstillingene hver dag. Selv om vi har rett til å filme og ta bilder, er det mange hensyn å ta i hva vi kan og hva vi bør publisere, fortsetter Helle.

– Forskjell på pressefotografer og privatpersoner

Politiet opplever ofte at vitner eller andre involverte filmer mens nødetatene utfører sitt arbeid. De skriver at tjenestepersonene er offentlige og må ofte tåle å bli filmet og tatt bilde av, men en kan ikke forvente at privatpersoner syns det er like greit å bli filmet og delt i sosiale medier.

I kommentarfeltet presiserer de pressefotografer jevnt over tar hensyn til både offer og situasjon i lignende hendelser.

– Det er forskjell på pressefotografer som tar oversiktsbilder og privatpersoner som tar nærbilder for underholdning. Politiet har jevnt over et veldig godt forhold til seriøse pressefotografer, skriver politiet i kommentarfeltet.