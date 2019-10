Denne guiden gjelder fra fredag 11. til søndag 13. oktober 2019.

Kino!

Hva: Film på storlerret Hvor: Din lokale kino Når: Hele uka

Fra «Downton Abbey» til «Rambo V: Last Blood». Her er det noe for alle!

Undertegnede gleder seg enormt til å se Joaquin Phoenix i «Joker». Eller hva med å ta en tur tilbake til barndommen - med «Toy Story 4». Kosemoseoverdose? Ta «It: Chapter Two»!

Ellers er det fortsatt ikke for seint å se «Askeladden - I Soria Moria-slott» - med lokale Eili Harboe og Vebjørn Enger - eller live action-versjonen av «Løvenes Konge».

Titt-tei!

Warpzone

Hva: Datatreff Hvor: Lurahallen, Sandnes Når: Til og med fredag

Høstferie i Rogaland = Warpzone! Denne gangen skjer det i Lurahallen (ikke Randaberg Arena). Her blir det totalt fem dager med e-sport og konkurranser til ende! Årets hovedkonkurranser er Counter-Strike, League of Legends og Fortnite. Treffet er rusfritt og arrangeres av non-profitorganisasjonen Warpcrew.

Siddisdagene

Hva: Skoi i sentrum Hvor: Stavanger sentrum Når: Torsdag - lørdag

Da var det igjen tid for siddisdagene. Det betyr tilbud i butikkene, høstferieprogram hos byens museer - og bl.a Bondens Marked på Torget, lørdag kl.10. Kortreist, lokalprodusert, håndlaget. Stikkord for Bondens Marked som igjen kommer på Torget i sentrum denne helgen.

Paal Flaata

Hva: Konsert Hvor: Sandnes Brygge Når: Fredag kl.19.30

Vokalist i Midnight Choir, Paal Flaata, kommer til Sandnes Brygge fredag. Sammen med bandet har han gitt ut fem plater + to samlealbum, og intet mindre enn åtte soloplater. Nok å velge i til konserten, si.

Turbonegro 30 år + supp: Panick Attack

Hva: Konsert Hvor: Folken, Stavanger Når: Fredag kl.21, dørene åpner kl.20

I februar var det nøyaktig 30 år siden Turbonegro holdt sin første offisielle konsert. Via mystiske omveier, turnering verden rundt, og ikke minst flere klassiske albumutgivelser, står Turbonegro i dag fjellstøtt igjen som et av de virkelig store og viktige norske rockebandene, skriver arrangøren. Garantert noe å få med seg live, dette. Lokal support er Panick Attack!

Tjue Kilo Skjegg

Hva: Konsert Hvor: Checkpoint Charlie, Stavanger Når: Fredag kl.22

Tjue Kilo Skjegg leverer det som skal være årets siste konsert på hjemmebane. Det vil bli «en helsikkens fest utav dimensjoner», loves det. Spesial guest for kvelden er Skadberg Bluegrass!

Best of Britain

Hva: Fest med liveband Hvor: Old Irish Pub, Stavanger Når: Fredag og lørdag, kl.22

Depeche, Blur, Suede, Queen, Coldplay, Oasis... Ja, Best of Britain er bandet som skal spille opp til fest i Sjøhuså denne helga. Og du gjettet riktig! Hits fra UK er det som står på spillelista.

Presentert av den britiske tannlegeforeningen:

Silent Disco Club

Hva: Stilledisko Hvor: Uvisst, Vågen, Stavanger Når: Fredag og lørdag, kl.22

Sist gang ble visstnok stedet stappa og man gikk tomme for headset. Denne gangen har man derfor forsikret seg om at det skal være nok til alle! Musikalsk blir det en salig blanding av «svette 80-talls låter, pop-perler fra det deilige 90-tallet, hip-hop og R&B, nye og gamle bangers, remixer, mash-ups, svisker og andre snurrepiperier».

DIY/sykurs

Hva: Lag dine egne greier Hvor: Ulike steder i Stavanger Når: Lørdag og søndag

Ingenting er som den stolthetsfølelsen når du har laget noe helt sjøl! Ikke kjent på den siden ungdomsskolen? Vel, her har du sjansen!

//Lag din egen gymbag, Sølvberget, lørdag kl.12//: Klipp, sy og lag din egen gymbag! Du trenger ikke å ha noen syerfaring. Du kan ta med eget stoff, ellers vil det også være materialer på stedet. Nedre aldersgrense 12 år. Gratis. Begrenset antall plasser, så påmelding via mail. (Verkstedet er også åpent for buttonlaging, vinylkutting og mer.)

//Lag din egen bumbag, Spødet, Stavanger, søndag kl.10//: Sy en rumpetaske/mageveske og lær glidelås, foring, vrangsying, festing av metalltilbehør og mye annet nyttig.

//UTSOLGT: Lag din egen jakke, Clarion Hotell, Stavanger, fredag og søndag//: Ingrid Bergtun og Ingrid Vik Lysne, begge kjent fra Symesterskapet, har lagt ut på redesign-turné. Her skal du sy en jakke fra gjenbrukstekstiler du kan ta med deg hjem etter kurset.

Don’t mind me, and my bumbag!

Heia Oilers og Norge!

Hva: Sport Hvor: En tv/pub nær deg Når: Lørdag

Lørdag klokka 16 møter Oilers Manglerud Star til seriekamp hjemme på DnB Arena. Er fotball mer di greie, blir det herrelandskamp senere på kvelden, klokka 20.45, når Norge møter Spania på Ullevaall i EM-kvaliken.

Spøkelsesnatt i Kongeparken

Hva: Kveldsåpent Hvor: Kongeparken, Ålgård Når: Lørdag, kl.18.30 - 21.30

Har du lurt på hva som skjer når parken stenger? Nå kan du finne det ut, melder Kongeparken, som holder kveldsåpent i høstferien. Da kan du blant annet sjekke ut det helt nye spøkelseshuset «Grufulle Helminas museum». I tillegg vil du møte på både hekser, zombier og andre skumle skapninger i parken.

Farao / Lokoy

Hva: Konsert Hvor: Kunsthall Stavanger Når: Lørdag kl.21, dørene åpner kl.20

Lørdag blir det konsert med Farao og Lokoy. Farao kombinerer sovjetisk disco med glatt 90-talls R&B, mens Lokoy er soloprosjektet til Lasse Lokøy fra Stavanger, kjent fra bandet Sløtface.

Sibiir / Lysjakt / Todesking

Hva: Konsert Hvor: Checkpoint Charlie, Stavanger Når: Lørdag kl.22

3 for 1! Oslobandet Sibiir følger suksessoppskriften fra førsteskiva; illsint hardcore blandet med medrivende thrash-riff og grandiose black metal øyeblikk. På Checkpoint denne lørdagskvelden får du også Lysjakt og blackmetaltrioen Todesking fra Ullandhaug!

Masterclass #1 med Bjarte Halvorsen

Hva: Foredrag og smaking Hvor: Cirkus, Fargegaten, Stavanger Når: Søndag kl.17

Bjarte Halvorsen fra det lokale bryggeriet Salikatt forteller om filosofien bak og planen videre - i tillegg til å by på smaksprøver.

Søndagstur

Avslutt uka med å komme deg ut! Det trenger ikke være lange turen, men frisk luft gjør som regel godt - uansett dagsform! Hvor? Det finnes mange fine turer i nærområdet ditt, helt garantert. Sjekk blant annet ut 52 hverdagsturer i Stavanger her!

Etterpå: Sofaen!

Og det betyr selvfølgelig at du kan tilbringe resten av dagen på sofaen med ekstra, ekstra god samvittighet. Her er nyhetene på Netflix og HBO i oktober. Enjoy!

Noe du synes mangler? Del det med andre lesere i kommentarfeltet under.

Sjekk også ut Aftenbladets kalender: detskjer.aftenbladet.no!

