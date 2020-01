Denne guiden gjelder fra torsdag 23. til søndag 26. januar 2020.

Er redesign et nytt fenomen?

Hva: Inspirasjonskveld Hvor: Mostun Natursenter, Stavanger Når: Torsdag kl.18

Mange er interessert i redesign og gjenbruk for tiden, men er det et nytt fenomen? Diana Stroud-Pettersen fra Atelier Varmen tar deg med på en reise gjennom mote- og gjenbrukshistorien. Har du et plagg du ikke bruker lenger? Ta det med, og få innspill om hvordan det kan få nytt liv!

Pop up-bar @Cardinal

Hva: Bryggeribesøk Hvor: Cardinal, Stavanger Når: Torsdag kl.18

Fra Manchester UK får Cardinal besøk av Track Brewing Co denne torsdagen. Sju ulike brygg er med i bagasjen og det blir presentasjon av ølene med mingling etterpå.

Sushikurs

Hva: Lage sushi sjøl Hvor: Sabi Sushi Sandnes Når: Torsdag kl.18

Ja, vi elsker sushi! Og det er faktisk ikke så vanskelig å lage selv. Sabi sushi tilbyr sushikurs for alle som ønsker en «skikkelig innføring i det japanske kjøkkenet». Krever påmelding, begrenset antall plasser.

Test IQ-en din!

Hva: Test deg! Hvor: Scandic City Stavanger Når: Torsdag kl.19

Er du egentlig Rogalands «Einstein»? Mensa Stavanger inviterer til IQ-testing. Alle som ønsker å teste seg kan gjøre det (du trenger altså ikke ha ambisjoner om Mensa-medlemskap). Merk: Du må være over 16 år, og det koster 550 kroner.

Standup @Petite

Hva: Humor Hvor: Petite, Sandnes Når: Torsdag kl.21

En god gjeng med standup-komikere kommer til Sandnes: Kjetil Melkevik, Raymond Falldalen, Jonny Bayer, Ove Martin Mellemstrand og Kristoffer Olausen! Det blir garantert løye.

The Thumping Tommys (UK)

Hva: Konsert, blugrass Hvor: Blyge Harry, Stavanger Når: Torsdag kl.21

Amerikansk roots influert av irsk, skotsk, engelsk og afro-amerikansk folkemusikk. Litt av en miks!

Lervig Tapas Takeover @Egget

Hva: Mat og drikke Hvor: Egget, Stavanger Når: Fredag kl.18

Her blir det oooh-la-la-småretter og eksklusive dråper i skjønn forening, lover arrangørene. Ingen drop in, kun bestilling.

Trine Lise Olsen: «Den Lille Stemmen»

Hva: Standup-show Hvor: Stavangeren Når: Fredag kl.19

Komiker Trine Lise tar oppgjør med «den lille stemmen» i hodet - du vet, den som ikke alltid er så snill - og bruker sin egen stemme til å snakke om på temaer hun bryr seg om.

DJ Girson

Hva: Klubbkveld Hvor: Sting Nere, Stavanger Når: Fredag kl.22

En av Norges mest rutinerte DJs og fast inventar på enhver Lars Vaular-konsert! 23 års-aldersgrense.

Lars Vaular

Hva: Konsert, norsk hiphop Hvor: Tou, Stavanger Øst Når: Fredag kl.22 (UTSOLGT) og ekstrakonsert kl.19

Apropos Lars Vaular. Fem spellemannspriser og hedersprisen på P3 Gull. Ikkje rusk denne mannen har i lomma. På fredag kommer han til Tou!

Livepod: «Snikk Snakk»

Hva: Podcast-show Hvor: Stavangeren Når: Fredag kl.21

Kristin Gjelsvik og Belinda Jakobsen har tatt med seg sin populære podcast og kjører liveshow på Stavangeren. Det blir latter, diskusjoner, noe alvor og knallgod stemning, loves det.

Loppemarked

Hva: Let og finn Hvor: Tastaveden skole, Stavanger Når: Lørdag kl.11

Tasta Skolekorps årlige loppemarked is going down! Det blir ting og tang, brukt og billig - med obligatorisk kakesalg!

Gullbarbiekonsert 2020

Hva: Konsert Hvor: Metropolis, Nytorget, Stavanger Når: Lørdag kl.18

Press, UFLAKKS og Metropolis arrangerer konsert i anledning Gullbarbie; en pris som går til den reklame- og medieaktøren som er «best på å få ungdom til å føle seg verst». Christina Flood, humortalentene Dønn Seriøs Kunst og Kapteinen kommer! Rusfritt og fri aldersgrense.

Gehenna//Blood Red Throne//Deception

Hva: Konsert, metal Hvor: Folken, Stavanger Når: Lørdag kl.21

Hardtslående helaften med kortreiste band; Unge lovende Deception fra Stavanger og sørlandske Blood Red Throne, med avslutning fra sjølvaste Gehenna.

Cocktailfabrikkken Closing: One Last Party

Hva: Avslutningsfest Hvor: Cocktailfabrikken, Stavanger Når: Lørdag kl.22

Nattklubben takker seg for etter tre år i drift. Det loves imidlertid en skikkelig avslutningsfest! DJ Myxe kommer (selvfølgelig) tilbake - i tillegg til en haug med andre DJs - for å sikre at det skjer med et smell.