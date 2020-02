Isah tar med Sirkus Lemaitre hjem til Stavanger

Det sier Stavanger-stjerneskuddet til Byas.

Torsdag 6. februar inntar han Stavanger konserthus sammen med de andre i «Sirkus Lemaitre».

Storhaug-gutten Isah har markert seg i hiphop og R&B miljøet de siste årene. Bak seg har han to EP’er og et sterkt samarbeid med hiphop-duoen Karpe. I fjor stakk han av med «Årets nykommer» under P3 Gull.

Nå står turneen «Sirkus Lemaitre» for tur. Dette er et samarbeid mellom Lemaitre, Jonis Josef, Anna of the North, Kjartan Lauritzen og Isah. Sammen skal de stå på scene i Stavanger konserthus med band og blåserekke ledet av Markus Neby.

Isah håper at Sirkus Lemaitre blir like godt mottatt som han selv blir i Stavanger. Han gleder seg til å opptre for både kjente og ukjente fjes. Selv om artisten har vært syk, lover han å gjøre sitt aller beste.