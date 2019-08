Pedersgata: Her er matanmeldernes takeaway-favoritter!

Gata som før lå i et slitent arbeiderklassestrøk er nå blitt et mekka for matelskere. Særlig for dem som er glad i take away.

– Fra å være et sted man helst ikke skulle gå i i det hele tatt, er det nå der man skal gå. Sannsynligvis er det en av Norges kuleste gater når det gjelder mat, sier restaurantanmelder Arild I. Olsson i Aftenbladet.

Kollega Harald Birkevold er enig.

– Pedersgata er det mest multietniske strøket i Stavanger. Det er vel også der det er flest rimelige spisetilbud samlet på ett sted i byen, sier han.

Men hvor bør man så gå i mylderet av muligheter?

Her er restaurantanmeldernes forslag:

Yips er rå på dumplings. Det har de peiling på.

Pål Christensen

Thai Jasmine cuisine (tidligere Manee thai) er byens overlegent beste thai. En thaisterk Laab mo med omelett dagen derpå kan være forskjellen på liv og død.

Den beste kebaben i byen er Sofra kebab. En vanlig kebab i pita til rundt 90 kroner er så mye mat at du blir helt «stappas». Nå får man også med en kebabboks som gjør at maten ikke søles ut overalt. Veldig bra om du har litt promille.

Man finner god sushi i Pedersgata også, særlig hos Sabi sushi. De leverer bra greier. Gode råvarer, og godt laget.

SKAL ÅPNE:

Hekkan har, etter vår mening, byens beste burger. Her er ikke burgeren overlesset med tusen ting, de er påpasselige med hvordan de kverner kjøttet og har gode burgerbrød. Sjefen sjøl er en slags nerd som før åpningen reiste på en studietur rundt om i verden for å finne den perfekte burgeren. Hekkan har tatt burgeren på alvor.

Pål Christensen

Zouq er fine greier. De serverer pakistansk mat, som ligner litt på indisk, men billigere. Et godt kjøp.

Mano har kjempegod pizza. En kollega sa hun kunne spist der hver dag.

På Norvina får du kjempegode vårruller. Særlig de trekantede med kylling. Er du fattig student, kan du kjøpe nudler for en slikk og ingenting.