Denne guiden gjelder fra torsdag 19. til søndag 22. desember 2019.

«Star Wars: The Rise of Skywalker»

Hva: Kino Hvor: Odeon Kino, Stavanger/Sandnes Når: Premiere onsdag

Denne er det nok mange som har gledet seg til! For de uinnvidde: enda en Star Wars-film? Ja, men dette skal visstnok være det aller, aller siste kapittelet i «Skywalker-sagaen».

Filmkonkurranse @Metropolis

Hva: Kortfilm-konkurranse Hvor: Metropolis, Nytorget, Stavanger sentrum Når: Torsdag kl.16

Er du mellom 16 og 23 år? Da kan du være med i kortfilmkonkurranse! Filmen må ikke være over ett minutt. Oppgaven for konkurransen røpes like før start. Vinner vil bli kåret og premier bli utdelt!

Rekommandert med Kristopher Schau

Hva: Live podcast Hvor: Tou, Stavanger Øst Når: Torsdag kl.21, dørene åpner kl.20

Kristopher Schau har tatt med seg sin prisbelønte podcast «Rekommandert» til Tou. Temaet er mennesket og vårt forhold til rus. Sosiolog og rusforsker Øystein Skjælaaen er gjest.

«Mongoland» @Tou

Hva: Filmvisning Hvor: Tou, Stavanger Øst Når: Torsdag kl.19, filmstart kl.20

Tou inviterer til gratisvisning av Stavanger-klassikeren «Mongoland». Arrangementet er gratis, men kom gjerne i god tid for å sikre deg plass, er anbefalingen.

Har du fått med deg at det er en Mongoland-oppfølger på gang? Premiere skal bli i 2021!

Musikkbingo @Finkel

Hva: Musikk. Bingo! Hvor: Finkel, Øvre Holmegate, Stavanger Når: Torsdag kl.20

Det loves god stemning, super musikk og nice premier. Og selvfølgelig blir det en god dose julesanger denne siste torsdagen før julaften. Be there with bells on!

Juletrefest vol.1-2

Hva: Juletrefest Hvor: Cirkus, Fargegata, Stavanger Når: Torsdag fra kl.20

Cirkus inviterer til juletrefest på torsdag, i intet mindre enn to utgaver. Vol.1: Husbandet J.R. Harlekin spiller opp, det blir juletre, dans og musikk. Vol. 2 (fra kl.22): Pynting av juletre/ lokalet med feststemte og dansbare låter attått servert av DJ Grilldress.

Lervig Tapas Takeover

Hva: Mat og drikke Hvor: Egget, Stavanger sentrum Når: Fredag kl.18

Restauranten Egget har invitert bryggerne fra Lervig til en one night only, hvor lokalt øl skal pares med småretter fra diverse verdenshjørner - og sikkert Drammen(!), melder arrangøren, som kan legge til: «Ingen drop in - kun bestilling. For faen.» Tydelig beskjed, derane!

Byas har fått en guidet tour hos de lokale bryggeriene: Bli med inn, du også!

Vidar Johnsen

Hva: Julekonsert Hvor: Stavanger konserthus Når: Fredag kl.19

Tidligere Vamp-vokalist Vidar Johnsen kommer til Stavanger konserthus for fjerde år på rad med sin julekonsert «Him te jul». I år er Peter Nordberg gjesteartist.

Julefilm-Kahoot

Hva: Quiz Hvor: Sportscafeen, Vågen, Stavanger Når: Fredag kl.19

Hvilken brus er det den tissetrengte fetteren drikker i «Hjemme Alene»? Hvilken sang er det som får Hugh Grant til å ta helt av i statsministerboligen i «Love Actually»? Kan du svarene? Ja, da er dette stedet for deg på fredag!

Ugly Christmas Sweater Party

Hva: Julegenser og dansesko! Hvor: Tou, Stavanger Øst Når: Fredag kl.21

Hva er vel bedre med å starte julen med å svette på dansegulvet før ribbe, pinnekjøtt og kalkun inntar kroppen og etterlater deg i kronisk mett tilstand? Det er spørsmålet Tou stiller. Hvis svaret er «Ingenting» e.l.: You know where to be!

Naughty & Nice

Hva: DJ og førjulsfest Hvor: Cocktailfabrikken, Stavanger Når: Fredag (fra kl.23) og lørdag (fra kl.22)

Roberty Feelgod og Myxe kommer for å sette stemningen. Og her er alle velkomne, uansett om du har vært snill eller slem, forsikrer arrangøren!

Leste du dette Byas-intervjuet med Myxe? Rune tjente gode penger i olja, men han drømte om noe helt annet. Så sa han opp jobben

Skamfett Julaparty *UTSOLGT*

Hva: Kriminell julefest Hvor: Tou, Stavanger Øst Når: Fredag kl.22

Her blir det julastemning, pibberkager, allsang og heilt greie musikk fra Stavangers minst kjente boyband: Kriminell Kunst.

You want it that way?

Førjulsfest med Nite Site & Løvesatan

Hva: Klubbkveld Hvor: Cementen, Stavanger Når: Fredag kl.23

På sjølvaste kvelden før kvelden før kvelden før kvelden før kvelden(!) inntar Nite Site og Løvesatan Cementen for en aldri så liten førjulsfest! Gratis inngang.

Juleverksted

Hva: DIY-julegreier/-gaver Hvor: Sølvberget, Stavanger sentrum Når: Lørdag kl.12

Juleverksted for deg som er over 12 år! Her kan du ta i bruk Sølvbergets fasiliteter - for eksempel fotoprinter, symaskiner, vinylkutter og 3D-printer - for å designe eller redesigne personlige julegaver.

Julematiné+ på Beverly

Hva: Førjulskos Hvor: Beverly, Vågen, Stavanger Når: Lørdag kl.14

Her blir det korsang med St. Svithun sangforening - est. 1895(!) - spekemat, ribbe, gløgg, julekaker og allsang!

Hjelp Oss & Hjelpe @CafeSting

Hva: Julegaveinnsamling med gløgg og julegrøt Hvor: Café Sting, Stavanger sentrum Når: Lørdag kl.15–18

Café Sting inviterer til innsats for Hjelp oss å hjelpe Rogaland. Det blir innsamling av julegaver til de som trenger det mer enn andre. Legg en gave under treet, og ta litt julegrøt og gløgg etterpå.

Christmas for Cowboys 2019

Hva: Julefest/konsert Hvor: Spor 5, Stavanger sentrum Når: Fredag kl.20 og lørdag kl.17 og 21 (utsolgt)

Dette er julekonserten for deg som har en liten hang til country og rock. Helldorado, The Tramps, Flying Shoes og The Brigade inviterer til julefest for fjerde år på rad! Konsertene ble utsolgt i fjor, så det er satt opp ekstrakonserter i år. Gjesteartist er Anna Tara Vagle.

Ingenting *UTSOLGT*

Hva: Konsert Hvor: Folken, Stavanger Når: Lørdag kl.21, dørene åpner kl.20

Ingenting drar i gang førjulskonsert på Folken. Siden sist har bandet sluppet flere nye singler - og ferske låter og klassikere vil stå side om side denne kvelden, melder arrangøren.

Blood Command + Of Grace and Hatred

Hva: Konsert Hvor: Tou, Stavanger Øst Når: Lørdag kl.22

Blood Command er tilbake på Tou med den rykende EP-en «Return of the Arsonist». Bandets label-BFFs - Of Grace and Hatred - er med som support.

DJ Tommy Tee

Hva: Legende-besøk Hvor: Sting Nere, Stavanger sentrum Når: Lørdag kl.22

Gudfaren av norsk rap kommer til Sting Nere for et eksklusivt DJ-set.

Feire jul 2019

Hva: Kirke-konsert Hvor: Sankt Petri Kirke, Stavanger sentrum Når: Søndag kl.19

Ekstra høytidelig julestemning blir det i kjerkå! Tensing-koret Sky Sing lover god julestemning og god musikk denne søndagen.

