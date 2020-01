Arrangerer avslutningsfest, så blir skjenkebevillingen inndratt

Denne uka ble det kjent at nattklubben legger ned etter nærmere tre år på Strandkaien i Stavanger sentrum.

Daglig leder Morten Sørsdahl forteller at avgjørelsen ble tatt på nyåret. Nyheten kommer samtidig som Stavanger kommune varsler at de vil inndra skjenkebevillingen til nattklubben.

– Inndragningen og nedleggelsen har ingen sammenheng, sier daglig leder ved Cocktailfabrikken, Morten Sørsdahl.

Forsinka klage

Skjenkebevillingen blir inndratt fordi nattklubben har pådratt seg 12 prikker på under to år (se faktaboks).

Fakta: Så mange prikker må til for å miste bevillingen §10–2: Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. Kilde: Lovdata

To prikker ble tildelt i desember 2018, mens nattklubben fikk hele 10 prikker på én kveld i oktober i fjor. Da mente kontrollørene at røykmaskinen produserte så mye røyk at driften var uforsvarlig, i tillegg ble en overstadig beruset person observert i lokalet.

Den overdrevne bruken av røykmaskinen ble påpekt av skjenkekontrollen allerede en måned i forveien, men da slapp nattklubben unna med en advarsel:

«...dersom røyken ikke reduseres, vil dette kunne medføre brudd på forsvarlighetskravet, hvilket kan medføre tildeling av 8 prikker», skrev kommunen.

Likevel skjedde det igjen.

– Vi er uenige i denne vurderingen. Det er ikke ulovlig å bruke røyk i lokalene. Scenerøyk er en veldig vanlig effekt som brukes stort sett på de fleste klubber og scener rundt om i landet og verden. Hva som er for mye eller for lite er en skjønnssak. Vi har brukt masse penger på å bytte ut røykvarslere tilpasset klubb og scene slik at bruken skal være forsvarlig, sier Sørsdahl.

– Dere har ikke uttalt dere i saken eller klaget på vedtaket. Hvorfor ikke?

– Vi har gått over tiden her grunnet noen rapporter vi ikke har mottatt, sier Sørsdahl.

– Men dette skjedde 13. oktober og klagefristen har gått ut, burde ikke dette vært på plass?

– Jo, det burde det, men det er en hektisk periode rundt jul som har ført til at dette har drøyd ut, sier Sørsdahl.

– Du ba om utsatt klagefrist i denne saken, den ble satt til 8. januar. Er ikke dette en indikasjon på at dere hadde lyst til å drive videre?

– Nei, dette er fordi vi ønsker å avslutte på en ryddig måte. Det kommer nye prosjekter i framtiden og det er viktig at vi jobber på lag med skjenkekontrollen og begge sider av saken kommer fram, sier Sørsdahl.

– Samme dato som klagefristen gikk ut, opprettet dere arrangementet for avslutningsfesten på Facebook. Er det tilfeldig?

– Ja, det er det, sier Sørsdahl.

– Har drevet forsvarlig

Skjenkekontrollen gjennomførte også en kontroll ved Cocktailfabrikken den 24. november. Her risikerer nattklubben å bli tildelt fire prikker for salg av drikke til en overstadig beruset gjest. Dersom nattklubben blir tildelt prikkene, har Cocktailfabrikken pådratt seg 16 prikker på under ett år. 14 av dem på to måneder.

– Synes du at dere har drevet forsvarlig?

– Ja.

– Hvordan kan du si det når dere har fått så mange prikker?

– Vi hadde én hendelse som dro inn mange av disse prikkene og det er ganske mange tusen mennesker som går gjennom dørene i løpet av en periode på to år. At et par av dem blir overstadig skal ikke skje, men kan dessverre forekomme, sier Sørsdahl.

Får skjenke på avslutningsfesten

Byas har vært i kontakt med kommunens juridiske avdeling som ikke kommenterer saken ytterligere enn det som kommer fram i skjenkerapportene og brevene nattklubben har fått tilsendt.

Cocktailfabrikken har fått en frist til 24. januar med å uttale seg om inndragningen av skjenkebevillingen. Selv om nattklubbens siste fest holdes dagen etter, den 25. januar, vil Cocktailfabrikken fortsatt ha lov til å selge alkohol, får Byas opplyst.

– Et inndragningvedtak vil ikke bli behandlet innen kort tid, da dette eventuelt skal opp til politisk behandling, skriver juridisk rådgiver Bente Mellegård i en e-post.