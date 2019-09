En av byens beste restauranter forsvinner med ny hotellkjede

«Si farvel og takk for alle de gode minnene de siste fire årene».

Dette skriver restauranten 26 North - Stavanger på sin Facebook-side, og inviterer til et siste måltid den 27. og 28. september.

Flere har reagert med triste fjes, en person har kommentert «hvorfor», etterfulgt av fire spørsmålstegn.

– Vi synes også nedleggelsen er trist, men 26 North er et Radisson-konsept, forklarer hotelldirektør Jens Brandin.

I slutten av juni kom nyheten om at Scandic skulle ta over Radisson Blu Royal Hotel i Løkkeveien. Fra 1. oktober heter hotellet Scandic Royal Stavanger, dermed forsvinner 26 North-konseptet.

De siste årene har restauranten servert sultne businessfolk, tilreisende turister og nysgjerrige siddiser. Aftenbladets restaurantkritikere har besøkt restauranten og latt seg imponere.

De nordiske matrettene har gitt restauranten to femmere og en plass på Aftenbladets liste over Stavangers beste restauranter.

– Stavanger var fødestedet til 26 North-restaurantene, et konsept som har blitt så populært at Radisson ser på mulighetene for å utvide konseptet utenfor Skandinavia, forteller Brandin.

Grillrestaurant

Selv om 26 North stenger dørene, kommer ikke mattilbudet ved hotellet til å forsvinne for godt.

Direktør for mat og drikke i Scandic Hotels Norge, Helene Skjenneberg, forteller til Byas at det er Scandic-konseptet Roast som skal inn i restaurantlokalene.

– Roast er et grillkonsept fra Scandic som består av deleretter, småretter og fulle middager hvor man kan prøve seg på forskjellige smakskombinasjoner, sier hun.

På menyen står lokale og internasjonale kjøttyper. Både hvitt og rødt kjøtt, i tillegg til sjømat.

Stavanger blir den fjerde byen hvor restauranten starter opp. I dag er det Roast-restauranter i Bergen, Bodø og Tromsø.

– Vi trenger nok en liten måned på å få konseptet i gang, så vi regner med å åpne i begynnelsen av november, sier hun.

– Hva tenker dere om å ta over etter en restaurant som 26 North?

– Her er vi ydmyke. 26 North er et godt konsept, men vi har ambisjoner om å tilby noe som er minst like godt, sier Skjenneberg.

I dag finnes det ett Radisson-hotell til i byen, Atlantic, men 26 North vil nok ikke komme tilbake med det første.

– Nei, på Atlantic har vi allerede Firelake, så det kommer nok ikke til å skje, sier Brandin i Radisson-kjeden.